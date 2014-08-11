土耳其现任总理埃尔多安宣布在总统选举中获胜

哈通社阿斯塔纳8月11日电，据国际在线报道，当地时间10日晚，正义与发展党候选人、现任总理埃尔多安宣布在土耳其第12任总统选举中获胜。根据非官方统计结果，埃尔多安的得票率是51.8%，共和人民党和民族行动党联合提名的伊赫桑奥卢得票率为38.5％，亲库尔德的人民民主党推举的德米尔塔什得票率为9.8％。

伴随着节奏欢快的竞选歌曲，上万名民众聚集在正义与发展党总部门前，高喊着土耳其总理埃尔多安的名字，庆祝他在总统选举中获胜。当天晚些时候，埃尔多安在正义与发展党总部大楼的阳台上，发表了竞选获胜后的重要讲话。埃尔多安向所有的支持者致以感谢，并表示这场选举是全体土耳其人民的胜利，未来将为建设全新的社会共识而努力。"我向今天来投票的选民们表示感谢。不管你们有没有投票，你们都为今天这个历史时刻做出了贡献。今天不是我一个人的胜利，是所有人民的胜利，是民主的胜利。今天对于土耳其来说是新的一天，也是一个开始建立全新的土耳其的日子。" 土耳其现任总统阿卜杜拉•居尔和吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫在当天晚些时候都向埃尔多安表示了祝贺。而被认为是埃尔多安最强有力的竞争者、反对党联合候选人伊赫桑奥卢在竞选中获得了38%的得票率，他也对埃尔多安的获胜表示了祝贺。"得到这个结果对我来说很重要。因为一个月前我进行竞选活动的时候，没有人知道伊赫桑奥卢，他们也不了解政治。现在我获得了将近40%的选票。我想向竞选中支持我的政党和民众们表示感谢。我也祝贺总理先生获得了胜利。" 在本届总统选举中，代表库尔德人参选的人民民主党候选人德米尔塔什虽然获得了9.8%的选票，但这一结果与此前预期的相当接近，这对于库尔德人来说也有很重要的意义。德米尔塔什表示说将在未来为建立一个更加稳定的政党而努力。"今天的这个结果跟我们竞选预期还有我们的目标很接近，是一个重要的结果，是一个胜利。今后，我们人民民主党将与土耳其人民一起建立一个更加稳定、强大的政党。从明天开始我们的目标将是建立一个更加强大的群众型政党。" 本届总统选举是土耳其2007年修改宪法之后首次将议会选举总统制改为全民直选，注册选民超过5289万。三个小时的计票统计结束后，土耳其最高选举委员会主席萨迪•居万宣布埃尔多安获得了多数选票，根据这一结果将不再安排第二轮投票，官方初步的选举结果将在11日正式公布。