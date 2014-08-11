乌兹别克斯坦经济保持快速增长

哈通社阿斯塔纳8月11日电，据中新网援引经济日报消息，今年上半年，乌兹别克斯坦经济继续保持快速增长。据乌官方统计，2014年1月至6月，乌国内生产总值达270亿美元，同比增长8.1%。对外贸易额达140亿美元，同比增长6.3%，其中出口额72.2亿美元，同比增长8%；进口额67.4亿美元，同比增长4.6%；实现外贸顺差4.821亿美元。

另据英国石油公司发布的最新世界能源报告显示，乌兹别克斯坦能源探明储量增长，其中探明石油储量达到1亿吨，天然气储量1.1万亿立方米。2013年，乌石油开采量290万吨，同比下降7.1%，石油消费330万吨，同比增长2.1%。 今年上半年，中乌双边贸易总额有所下降，但乌对中国机械设备的进口量继续保持增长。乌从中国进口主要商品为工程机械、空调、冰箱等机械设备及器具，金额达2.39亿美元，同比增长2.05%；电机、电气、音像设备及其零附件，金额为9123.9万美元，同比增长22.87%；货车、起重车等车辆及其零配件，金额为6784.2万美元，同比增长8.47%；塑料及其制品，金额为6484.5万美元，同比增长9.49%。