伊拉克再陷人道主义危机 西方政要悠闲度假引不满（图）

哈通社阿斯塔纳8月11日电，据环球网援引英国《每日邮报》8月11日报道，目前伊拉克再一次陷入了令人震惊的人道主义危机，而英国首相卡梅伦却正光着脚无忧无虑的在海滩享受其年度第二次海外度假。

报道称，8月2日，卡梅伦同家人前往葡萄牙享受其年度第二次海外度假。光着脚在葡萄牙阳光灿烂的海滩上散步的他看上去好像无忧无虑。而与此同时伊拉克极端组织却在伊北部辛贾尔(Sinjar)制造了令人震惊的人道主义危机，约有15万惊恐的雅兹迪教派(Yazidi)的成员被驱离家园。 据称，这场大规模的人道主义危机自8月5日爆发。躲在山上的上万名雅兹迪人缺水缺粮，只能靠井水和在弃置的民居中找寻食物维生，有时甚至要食树叶果腹，而且其中许多都是儿童。而就在8月6日，卡梅伦光着脚在海滩上悠然自得的场景就被拍到。《每日邮报》还称，卡梅伦本次假期结束后不久便将携妻女再赴康沃尔郡(Cornwall)再度享受传统假期。 另外，报道还指出美国总统奥巴马近日悠闲的享受高尔夫时光的照片也引起了外界不满，因为休假的他同时也下令美军对伊拉克的极端组织进行空袭。