喝盐水治伊波拉？世卫：绝对是错误的

哈通社阿斯塔纳电，据大纪元网站消息，有传闻说喝盐水或用温盐水洗澡，可以治疗伊波拉症状，世界卫生组织8月8日特别发出声明表示，这是错误观念，有疑似症状应立即就医。世卫还表示，几天内将针对旅行限制提出建议。

截至8月6日，伊波拉病毒疫情从去年12月爆发以来，已经造成确诊、可能和疑似病例人数达到1,779例，死亡人数达到961人。世界卫生组织8日表示，伊波拉疫情已经危及全球公共卫生，要求各国共同合作，防制疫情持续蔓延。

世卫组织也在官网提供伊波拉病毒最新资讯。官方推特也特别澄清，外传用盐与温水洗澡，或是喝盐水可以治疗伊波拉症状的说法"绝对是错误的"。

世卫表示，目前伊波拉病毒的病原仍不清楚，致死率高达90%，仍无解药。病毒的主要传染途径是透过患者体液传染，如血液、汗、呕吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等。

伊波拉病毒的潜伏期为2到21天，病患会出现突发性发烧、无力、肌肉疼痛，之后会出现腹泻、呕吐、皮肤长疹等病征，并会出现大量脱水现象。但病患通过大量饮用盐水或使用温盐水洗澡并不能获得治愈。

对于前往疫情爆发区域的旅行安全，世卫表示，会在听取专家意见后，在未来几天内公布是否有限制旅行的必要。不过，世卫也强调，由于伊波拉病毒是透过体液传染，前往疫情爆发地区旅行，感染的机率其实相当低。