中国媒体：哈萨克斯坦——丝绸之路经济带国际段桥头堡

哈萨克斯坦横跨亚欧大陆，国土面积为272.49万平方公里，位居世界第九位。东面与中国为邻，南面和西南面与吉尔吉斯、乌兹别克和土库曼三国交界；北面和西北面与俄罗斯联邦接壤；通过里海还可以到达阿塞拜疆和伊朗。哈萨克斯坦承东启西，是丝绸之路必经之地和进入丝绸之路经济带国际段的桥头堡。中哈两国唇齿相依，有1700多公里的共同边界，有多个边境口岸。其中中哈阿拉山口口岸是新亚欧大陆桥进入中亚、欧洲最大的铁路口岸，中哈霍尔果斯口岸是新亚欧大陆桥进入中亚、欧洲最大的综合口岸。哈萨克斯坦担负着丝绸之路经济带国际段桥头堡的重任。

中国国家主席习近平出访哈萨克斯坦时，在纳扎尔巴耶夫大学提出共建"丝绸之路经济带"战略构想和政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通路线图。纳扎尔巴耶夫总统与习近平主席达成共识，两国率先共建丝绸之路经济带。习近平在上合组织峰会上提出务实合作5点建议：一是通畅从太平洋到波罗的海、从中亚到印度洋和波斯湾的交通运输走廊；二是签署贸易和投资便利化国际协定；三是推动建立上合组织开发银行，用好上海合作组织银行联合体机制；四是成立能源俱乐部；五是建立粮食安全合作机制。建议的落实将进一步加强哈萨克斯坦作为丝绸之路经济带桥头堡的地位和作用。 哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源和较好的工业基础。石油、天然气、煤炭等能源资源和铀、铜、铅、锌、铬、铁、铝等矿产资源储量丰富，是独联体内发展最快的国家，经济实力占中亚五国总量的三分之二。哈萨克斯坦能源资源产业与中国制造业产业互补，两国经济贸易交流合作不断发展。中国轻工等消费品已占领哈萨克斯坦大部分市场，中石油、中石化、华为、陕汽、八一钢厂、徐工、柳工等能源资源和装备制造企业以及中信、中国银行等金融企业也进入哈萨克斯坦，而哈萨克斯坦的石油、天然气已输往中国，丝绸之路经济带正在中哈间形成。 哈萨克斯坦是古丝绸之路经过的地方，中哈联合申请"丝绸之路：长安-天山廊道"世界文化遗产获批，为丝绸之路旅游线路从中国延伸到哈萨克斯坦创造了条件。哈萨克斯坦不仅有丝绸之路世界遗产，而且有和新疆戈壁滩不同的亚欧大陆最大的草原，有勘比科罗拉多大峡谷之美的恰伦大峡谷，共同构成了丝绸之路经济带旅游线路。 阿拉木图原为哈萨克斯坦首都，现在仍是哈萨克斯坦的金融、科技等中心。它位于哈萨克斯坦东南部，东邻中国，是一座风景优美的旅游城市和中亚最大的经济贸易中心。现在霍尔果斯至阿拉木图的高速公路和铁路正在修建，将与阿拉木图至俄罗斯的铁路对接，高速公将延伸至乌兹别克。届时阿拉木图将成为丝绸之路经济带国际段的桥头堡和中国进入中亚的第一个中心城市。 哈萨克斯坦有个陕西村，居住着一百多年前从陕西西安逃来的回民，在哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦边境地区发展到十来万人，叫东干族。中国改革开放后，他们开始在新疆依犁地区做边贸。后来和老家陕西建立联系，从西安引进技术、项目，发展经济。现在年轻一代到西安、到中国学习，利用语言和民族优势，到中国驻哈企业工作，成为中哈经贸合作的桥梁和丝绸之路经济带建设的骨干。 塔拉兹是古丝绸之路在中亚的一个贸易中心，已被列入丝绸之路世界遗产。现在是江布尔州的首府，哈萨克斯坦在这里设立了工业开发区，重点发展能源化学工业。州政府决定今年10月举办投资贸易洽谈会，积极推进丝绸之路经济带建设，复兴昔日辉煌。 奇姆肯特是南哈萨克斯坦州首府，邻近乌兹别克斯坦边境，哈萨克斯坦第二大城市。原为古丝绸之路上重要的居民点，现处在土西铁路上，为哈萨克斯坦南部的工业和文化中心。中哈共建丝绸之路经济带提出后，奇姆肯特正在加紧城市改造和产业升级，要建成哈乌边境地区对外开放的中心城市。 阿特劳地处乌拉尔河口，位于欧洲和亚洲的分界线上，是哈萨克斯坦里海沿岸最重要的港口。阿特劳位于里海低地储量丰富的油田中心，腾吉斯油田和卡沙甘油田的石油，通过阿特劳-萨马拉石油管道输送到俄罗斯黑海港口新罗西斯克。阿特劳正发展为哈俄边境地区的中心城市，让丝绸之路经济带从亚洲向欧洲延伸。 （本文摘自新浪陕西网）