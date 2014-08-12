中国媒体：美欧日联手制裁俄罗斯 日本或成最大输家

欧盟"玩不起"，日本或成最大输家

近日，"吃苹果玩自拍"的活动在波兰社交网络上迅速走红。从普通网民到政府高官，从明星到企业家，一众波兰人纷纷上传自己吃苹果或是喝苹果酒的照片。 这并非是一场简单的网络狂欢，而是对俄罗斯"制裁"的回击。 7月31日，俄罗斯宣布对波兰的大部分水果和蔬菜实施进口禁令，并表示可能将禁令的范围扩大至整个欧盟。据了解，波兰是世界上最大的苹果出口国，其中超过三分之二出口至俄罗斯。波兰官方统计，去年波兰向俄罗斯出口的苹果价值2.73亿欧元（约合22.6亿元人民币）。 俄罗斯为什么突然和波兰的苹果过不去了？国际问题专家、博联社总裁马晓霖告诉《中国经济周刊》，自今年3月克里米亚事件之后，美欧等国已经对俄罗斯进行了多轮制裁，而马航空难发生之后，制裁再次升级。这其实是俄罗斯对美国和欧盟近期一系列制裁所采取的反制措施。 制裁铁幕拉开 当地时间7月29日，美国总统奥巴马宣布对俄罗斯实施进一步制裁：扩大对俄罗斯金融和军事行业的制裁范围，中断对俄罗斯能源行业特定的物品与技术出口，同时正式暂停对俄出口激励措施以及对其经济发展项目的融资。 几乎同一时间，欧盟的制裁措施也"如期而至"。欧盟公布了受到制裁的俄罗斯5家银行名单：俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯发展银行和俄罗斯农业银行。欧盟将切断这5家银行在欧洲资本市场的融资。欧盟个人或公司将不能再购买由俄罗斯国有银行发行的债券、股票或其他超过90天期限的金融工具。此外，成员国如需出口能源相关技术，必须获得批准。如果产品是用于深海石油勘探和开发、北极石油勘探或开发以及页岩气项目，将不会获得出口许可证。 此外，一批据称是俄总统普京亲密助手的俄罗斯政商界人士也被美国和欧盟列入了受制裁名单。 就在美欧制裁俄罗斯的当下，日本也闻风而动。 日本政府发言人、内阁官房长官菅义伟7月28日宣布，日本与美国以及七国集团其他成员国商议后，考虑到马来西亚航空公司MH17航班坠毁系遭击落的可能性增加等因素，"经过综合考量"，最终决定追加对俄制裁。 菅义伟说，日本主要制裁措施包括，与克里米亚并入俄罗斯以及乌克兰东部动荡局势直接相关的个人或团体在日本的财产将被冻结，对象包括俄政府官员和乌克兰民间武装领导人；同时，日方将按照欧洲复兴开发银行最新决定，冻结对俄罗斯境内新项目的投资；限制从克里米亚进口商品。 中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英告诉《中国经济周刊》，由于欧洲和美国之间存在分歧，此前两轮对俄制裁"雷声大、雨点小"，制裁力度不强。但马航事件后，欧美明显是要动真格了。

制裁将令俄罗斯经济"伤筋动骨" 近年来，俄罗斯经济低迷，2013年其经济增长率仅为1.3％。有人担心，美国、欧盟和日本的制裁，将让俄罗斯经济步履维艰。 欧盟的制裁可能让俄罗斯雪上加霜。马晓霖告诉《中国经济周刊》，欧盟此轮制裁已将俄方95人和23个实体纳入黑名单，如动真格，将对俄经济形成伤筋动骨的伤害。因为双方互为最重要贸易伙伴，2013年双边贸易总额为3270亿欧元，是俄美贸易总额200多亿美元的几十倍，也10倍于俄日贸易。 马晓霖表示，虽然美俄贸易总量原本有限，但是美国凭借世界金融市场的垄断地位对俄罗斯施压，会造成俄罗斯资本流动的障碍，影响俄罗斯相关企业融资。俄上半年对中小企业贷款已缩两成，全年外资流失可能达到1000亿美元。 IMF预测，西方制裁将导致俄经济增长率由去年的1.3%滑落至零。 "零增长不太可能，但影响的确不容小觑。"陈凤英对《中国经济周刊》表示，俄罗斯是一个能源出口大国，其财政的三分之二依赖能源。美国、欧洲限制俄罗斯石油、天然气出口以及页岩气勘探和开采技术及装备的输出，将伤害严重依赖能源工业的俄罗斯经济。随着俄石油工业欧式设备的老化，其付出的成本也将日益高昂。 此外，制裁必然对俄罗斯民众的生活产生实质性的影响。欧洲是俄罗斯工业消费品的重要来源，如果欧洲停止对俄日用品出口，俄民众的生活成本将大大增加。

欧盟"自损八百" 日本或成"最大输家" 在新一轮的制裁措施宣布之后，德国副总理兼经济部长加布里尔承认，新制裁举措将伤害欧洲经济，但对俄罗斯的伤害会更大。他补充称，这是值得付出的代价。 然而，在这场"杀敌一千，自损八百"的制裁中，欧盟付出的代价之大或许超乎加布里尔的想象。 一位俄罗斯高官表示，如果硬碰硬地对抗，俄罗斯可以在西方封锁的情况下坚持一年，而西方如果没有了俄罗斯的天然气，连一个月都坚持不了。 马晓霖表示，欧洲天然气进口的三分之一依赖俄罗斯，仅考虑今年如何安全过冬，都将让欧盟不寒而栗，完全停止贸易，则使欧盟失去2070亿欧元的大市场。 陈凤英告诉《中国经济周刊》，目前欧盟和美国还没能就能源方面的合作达成协议，因此，欧盟的制裁并不敢过多涉及俄罗斯供应的能源。"现在很多欧洲人都在海边休假，不需要电、气来取暖。但是，等到秋冬来临，民众就会有很大反应。"她说。 除了能源领域千丝万缕的联系，跨国公司也不得不让欧盟再次掂量制裁的"反作用力"。 随着制裁接踵而至，欧美的跨国公司明显感觉到了来自西伯利亚的"寒流"：体育用品巨头阿迪达斯宣布将加快关闭俄罗斯零售店；欧洲最大汽车制造商大众汽车上半年俄罗斯市场销量同比下降8%；欧元区第二大零售商麦德龙将俄罗斯业务部分上市的计划搁置；荷兰皇家壳牌石油公司暂停了在乌克兰东部的Yuzivska区块作业...... 陈凤英指出，跨国公司是西方国家利益集团的一部分，在大选中有着相当大的话语权，若其利益受到影响，他们很可能会对政府施加压力。 在此轮制裁中，日本的表现颇为"抢眼"。安倍置刚刚升温的日俄关系于不顾，转而谴责俄罗斯。 "日本将成为最大输家。"马晓霖说，俄罗斯只需在北方四岛争端上采取强硬姿态，就足以让安倍无法向日本国民交代，让其为追随美国而追悔莫及。 陈凤英表示，"日本这着棋下得太不高明，将给日本带来战略性的损失。目前，日本70%到80%石油是从中东进口的，为了保证自身能源安全，日本一直希望投资俄罗斯远东地区，实现能源进口多元化。但这样一来，日本之前的努力都将白费，得不偿失，‘赔了夫人又折兵'，最终美国也不会为它怎么样。"陈凤英预计，再过5年，中、美、日三国中，日将会变成一颗小棋子，无足轻重。 "跟美国合作要小心，因为它不会完全考虑它的小伙伴的利益，欧债危机已经再次证明了这一点。"陈凤英表示。 马晓霖则表示，抱美国大腿，日本恐怕也是别无选择，因为美国不会允许它脚踩两条船。 制裁或不攻自破 俄罗斯将"脱欧入亚"？ 那么，面对美欧日的制裁，俄罗斯会服软吗？ 马晓霖认为，"服软"不是俄罗斯的风格。俄罗斯具有非常典型的强势和复仇传统，无论美国直接造成的伤害，还是欧日制造的麻烦，它将睚眦必报。俄罗斯对于波兰、立陶宛等国的制裁已经开始。虽然掣肘美方的经济筹码不多，但作为曾经的两霸之一，俄罗斯拥有足以让美国难受的底牌，如公开鼓动推翻美元为基础的金融体系，推动世界贸易货币多元化，加速经济"脱欧入亚"，甚至利用东亚天然气市场稀缺的机遇，提前对欧盟发动断气攻势。 陈凤英也认为，虽然欧美对于俄罗斯实施了"最严厉的制裁"，但俄罗斯依然有很大回旋余地，因为俄罗斯已经找到合作方，即亚洲和金砖国家。 在能源方面，2014年5月21日，中国、俄罗斯签署高达4000多亿美元天然气大单的消息让全世界为之侧目。陈凤英告诉《中国经济周刊》，中东、东欧等地缘政治影响了能源价格，今年原油价格走高，这对俄罗斯也是极为利好的消息。 在军工方面，亚洲国家，如越南、印度等向来是俄罗斯的武器出口目的地。陈凤英指出，过去，中俄虽然是全面战略协作伙伴，但是俄罗斯对中国军事出口却不及其对印度和对越南出口。面对欧美的制裁，俄罗斯可能会将一些技术含量更高的武器出口给中国，加强同中国的合作。 在金融方面，金砖国家开发银行的成立也会让俄罗斯"偷偷一乐"。"金砖银行在克服重重阻力下成立，出乎许多人预料。这也体现出了金砖国家之间的某种默契。"陈凤英告诉《中国经济周刊》，金砖银行也可能在一定程度上为俄罗斯提供帮助。 此外，有消息称，俄罗斯富人正开始放弃Visa和Mastercard，转而使用中国的银联信用卡；与此同时，一些俄罗斯的大油企已经开始转向香港寻求贷款。 "西方国家对俄罗斯制裁必然会给金砖国家和亚洲国家带来很多机会。"马晓霖对《中国经济周刊》表示，美国处在一个两难的境地，俄罗斯走近中国和其他金砖国家是它不希望看到的。 "经贸制裁一直是单向杀伤力有限的手段，回顾被美国等长期制裁的国家，如古巴、朝鲜、委内瑞拉、苏丹、伊朗、利比亚和伊拉克等国，见效很慢甚至毫无效果，很难促成一个主权国家放弃核心利益或改变根本政策，即便是利比亚和伊拉克，最终还是通过战争才达目标。"马晓霖说。 陈凤英预计，未来制裁可能虎头蛇尾，甚至不攻自破，最终不了了之。 （新华网援引《中国经济周刊》报道）