西媒:马政府出手挽救马航 实现国有化避免破产

哈通社阿斯塔纳电，据外媒报道，2014年两受严重打击的马来西亚航空公司将实现完全国有化，以避免破产。控制马航69%股份的马来西亚主权财富基金哈扎纳控股公司宣布，将以0.27令吉的价格（0.06欧元）向小股东购买马航剩余股份。虽然这个价格很低，但比8日马航收盘时的股价已经高了12.5%。为了实施政府救助，8日马航股价暂停交易，马来西亚政府将在8月底宣布救助计划细节。

据西班牙《阿贝赛报》8月10日报道，哈扎纳控股公司发布公告说，"重组马航需要各方共同努力，以使这个国家航空公司得到完全修复"。在哈扎纳控股公司看来，重组是让马航恢复活力、成为盈利的商业机构、发挥其作为推动国家发展重要引擎功能的唯一选择。 报道称，马航的声誉因为2014年3月8日MH370航班失联事故而遭受重创，而此前它已经亏损多年。2014年7月马航MH17航班又被导弹击落，导致298人丧生。上述第一次空难的发生令马航在中国的销售收入下降60%，第二次事故又让马航的经营雪上加霜。最近9个月马航的市值下跌40%，2014年第一季度亏损增加59%。为避免其倒闭，马来西亚政府将通过哈扎纳控股公司出手挽救，该公司最近几年已为马航注资大约7.5亿欧元。 据报道，马来西亚航空公司创建于1937年，不久前在东南亚地区还颇有声誉，是马来西亚的一种身份标志。公司拥有1.9万名员工和122架飞机，每天向全球80个目的地运送3.7万名乘客，最近十年获得无数奖章，2012年还被英国Skytrax咨询公司评为全球五星最佳航空公司。但是马航在最近十年也处于严重的亏损危机之中，除了油价上涨，受到廉价航空公司冲击也是导致亏损的重要原因之一。2011年马航的经营赤字达到5.47亿欧元，被迫实行大幅裁员。