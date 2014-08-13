乌克兰称不会允许俄人道主义车队入境

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线援引新华网消息：乌克兰总统办公厅副主任恰雷12日说，乌方不会放行俄罗斯人道主义车队入境。

恰雷当天在接受乌克兰当地电视台采访时说，俄人道主义物资将在俄乌边界换装到红十字机构车辆上，在乌境内由红十字国际委员会乌克兰分会负责，乌方承担安全保障义务。 他同时说，乌方也不会允许俄紧急情况部或其他强力机构的任何护送人员进入乌境内。 恰雷说，乌方是根据西方国家领导人的建议同意接纳俄方援助的。援助应该按照乌克兰的规则提供。任何未与乌方商定的人道主义行动，都将被乌方视为"军事入侵"。 另据乌通社报道，乌克兰国家安全和国防委员会发言人李森科12日说，任何外国人道主义援助物资都应该得到红十字国际委员会认证，现在没有任何一个"人道主义车队"得到进入乌克兰的认证。 俄罗斯向乌克兰东南部地区提供人道主义援助的车队当地时间12日晨从莫斯科州启程，由约280辆卡玛斯货车组成，运送总重达两千吨的救援物资，其中包括400吨谷物、100吨糖、62吨儿童食品、54吨医疗用品、1.2万条睡袋和69套发电设备等。 俄总统新闻秘书佩斯科夫11日说，车队由红十字国际委员会领导，将经由与乌方商定的边检站进入乌克兰。 俄总统普京11日在与欧盟委员会主席巴罗佐通电话时说，俄将与红十字国际委员会合作向乌克兰东部提供人道主义援助。俄外长拉夫罗夫当天说，俄已经与乌克兰领导人就立即向乌东部提供人道主义援助细节达成一致，希望西方不要"干涉"。 法国总统府12日发布公报说，法国总统奥朗德当天与俄罗斯总统普京通电话，对俄罗斯向乌克兰派遣人道主义车队表示"非常担心"。公报说，奥朗德对乌克兰东部局势发展表示关切，认为其他国家只有在乌克兰政府同意的情况下，才能在乌境内实施人道主义行动。