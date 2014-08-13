俄六千亿卢布投向克里米亚 数额过大遭质疑

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据环球网报道，"俄罗斯政府2020年前用于克里米亚半岛社会经济发展的资金将达到6812亿卢布(1美元约为36卢布)"。这一巨额发展资金是俄罗斯总理梅德韦杰夫11日签署的《克里米亚和塞瓦斯托波尔2020年前社会经济发展》联邦纲要中确定的。这一数额远远超出了此前的各种预期。俄政府内部对此也存在不同的意见。而克里米亚领导人强调，他们将在6年内实现自给自足。

俄塔社12日报道称，在这一笔发展资金中，6581亿卢布将由俄联邦预算拨款，预算外资金为230多亿卢布。该项目主要包括跨刻赤海峡大桥建设、公路和港口修复、能源和水供应系统、高科技技术和工业园区的建设、卫生和教育基础设施投入等。其中最大的一项开支是发展半岛的交通设施，这一项目约需4180亿卢布，而建设刻赤海峡大桥一项就需要约2460亿卢布。另外，65亿卢布用于铺设铁路，56亿卢布用于建设公路等，同时计划有效利用克里米亚的旅游潜力。这一发展纲要完成后，将大大促进这一地区的发展，缩小当地与俄罗斯其他地区的差距，让克里米亚联邦区居民生活和经济发展水平达到俄全国的平均水平。该纲要于8月7日在政府会议上获得通过，近几日，政府又对相关细节进行了确定。

在讨论这一纲要的政府会议上也存在一定分歧。俄财政部与经济发展部、克里米亚事务部对纲要所需资金持不同意见，财政部认为纲要中项目所需投资至少高估了一倍。俄罗斯财政部副部长谢尔盖•沙塔洛夫认为，这一投资数额过大，应考虑到巨额资金的来源和国家预算的负担，应当更多地吸引外来资金参与克里米亚的建设。他认为，这些支出与俄罗斯其他地区开支一样，投资额被高估一倍以上，在某些项目上甚至更高。俄财政部认为，发展克里米亚计划必须优先关注基础设施的建设，发展交通、能源和基础工程建设，而这些需要约1600亿卢布是完全合理的。

对于联邦政府的帮助，上月底，克里米亚地区代理总理阿列克谢•阿克肖诺夫在接受媒体采访时表示："我们想成为有贡献的地区。相信我们能在未来5-6年内扭转形势，不再靠联邦预算养活，而是拥有自己的发展预算。"他认为，克里米亚具备实现这一目标的所有必备条件：军工和疗养度假，企业运营逐渐走上正轨，预算税收收入逐月增加，仅克里米亚能源公司"黑海油气"公司每年就将带来90亿卢布的税收收入。明年克里米亚需预算940亿卢布，其中可自行筹集200余亿卢布。他强调，目前西方国家和乌克兰政府还在试图通过制裁和其他方式千方百计地破坏克里米亚经济，遏制其发展。

为了表明对克里米亚的支持，俄总统计划于13日-14日访问这一地区。俄塔社11日报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫透露，普京将于13日-14日访问克里米亚，并对议员发表演讲，届时国家杜马所有党派代表都将出席。演讲结束后，普京总统将同与会者举行交谈，主要讨论国家预算、社保、克里米亚发展规划等。俄共议员索罗维耶夫表示，普京总统前往克里米亚主要目的是让整个国家对克里米亚给予关注，并确定这一地区政治、社会经济发展路线。而西方分析人士认为，普京总统此举意在向外界表明，克里米亚已是俄罗斯不可分割的一部分，尽管西方实施制裁，但这也是一个不可更改的事实。