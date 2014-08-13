惠誉预计三星苹果智能手机市场份额将继续下降

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据新浪报道，惠誉评级周二在报告中预计，三星和苹果在全球智能手机市场的出货量份额2015年将分别下降至25%和14%，低于2013年的31%和15%。

惠誉表示，三星和苹果的市场份额下降主要是由于新兴市场的激烈竞争，这些市场的本土厂商将凭借价格较低的产品继续赢得市场份额。在这些市场，成本比全球品牌实力和领先的技术更重要，而竞争对手推出的价格100至300美元的产品也能提供三星和苹果价格较高的手机的大部分功能。 惠誉估计，三星和苹果的智能手机出货量之和2014年将为4.5亿至4.6亿部，低于2013年的4.67亿部，而全球智能手机市场的规模则将同比增长约20%，至12亿部。 惠誉同时估计，智能手机将占全球手机市场出货量的2/3，而增长将主要来自新兴市场。印度和中国将占全球智能手机出货量增长的超过60%。本土厂商，例如中国的小米、联想和华为，以及印度的Micromax将成为苹果和三星的重要竞争对手。 根据IDC的数据，全球智能手机出货量第二季度增长5%，至2.95亿部，高于第一季度的2.81亿部。在中国，小米的出货量为1500万部，市场份额为15%，领先于三星的12%。后者的出货量为1320万部。 与此同时，成熟市场的智能手机利润率也将继续下降。这主要是由于市场渐趋饱和，而新款手机仅仅只提供增量式的改进，因此手机的升级周期将放慢。此外，随着越来越多厂商有能力生产符合用户对设计和技术期望的手机，这一市场的竞争将更加激烈。 根据市场传闻，苹果将于今年9月发布下一代iPhone。这款手机将配备尺寸更大的屏幕，而其他改进也将是增量式，而不是革命性的。惠誉认为，当前的创新，包括曲面屏和对可穿戴计算设备的兼容，不太可能改变三星和苹果所面临的趋势。不过这样的趋势还不会改变惠誉对三星的信用评级。