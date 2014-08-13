阿亚冲突引爆又一热点 普京居间调停化解危机

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据中国青年报报道，8月9日和10日，俄罗斯总统普京在自己索契的官邸接待了南高加索国家、苏联时期曾是"邻居"加"兄弟"的阿塞拜疆、亚美尼亚的总统阿利耶夫和萨尔基相。会晤前夕，阿亚两国因纳卡冲突升级而陷入危机之中，普京及时出手将两个已经抡起胳膊的对手又摁坐在谈判桌前。虽然阿利耶夫和萨尔基相在三方会面时目光对焦的次数很少，但都重申冲突必须通过谈判及和平方式解决。俄罗斯通过这次斡旋成功彰显了对这一地区的影响力，并暂时化解了一场地区灾难。

危机时刻普京出手调停 7月31日和8月1日夜间，阿塞拜疆和亚美尼亚军队在位于阿格达姆和德尔德尔地区的纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突线上进行了激烈的武装冲突，双方动用了榴弹炮在内的重型武器，造成双方各有数十名士兵死亡，此次事件是两国自1994年达成全面停火协议以来最严重的冲突事件。事后，双方相互指责对方试图跨越冲突线进入对方境内搞侦察和破坏，并加紧向冲突地区调集军队和重型武器装备，地区局势极度紧张，并朝大规模武装冲突方向发展。 危机时刻，有俄文网站3日突然爆出普京邀请阿利耶夫和萨尔基相到自己索契官邸进行会晤的消息。外界认为，南高加索冲突的升级已经影响到俄罗斯的战略利益，俄罗斯因乌克兰危机与美欧的博弈正处于僵持阶段，在俄的"南大门"南高加索地区爆发新的冲突将直接威胁俄的战略安全，最关键的是，俄此时分身乏术、力有不逮，美欧不断升级的制裁措施已让俄疲于应对，俄没有更多外交资源和精力可以耗费。因此，俄不得不紧急灭火，普京急召当事双方举行"面对面"的会晤。 普京9日分别与萨尔基相和阿利耶夫举行了单独会晤，并在晚上精心安排与两人一起观看在索契举行的国际桑博式摔跤比赛，希望通过这种非正式的活动为会谈创造宽松氛围。普京说："我们在俄罗斯当然为自己的运动员加油助威。但在地毯、榻榻米和赛场上从来没有外人，这是体育教导我们的。当然，在地毯、榻榻米和赛场上会遇到对手，但那里从来没有敌人。一直都是这样的，如同生活中一样。" 10日，当３位总统在记者的闪光灯下出现在会议大厅时，渴望地区和平的人们才松了一口气，当事双方总统终于同意直接会面。这是阿利耶夫和萨尔基相从去年11月以来第一次坐在同一张谈判桌前，这对缓解目前的紧张局势是一个"好信号"，俄总统普京为促成此次会晤投入的精力收到了回报。 阿亚重申和平谈判意愿 在10日的三方会谈中，阿亚双方重申了和平解决纳卡问题的意愿和必要性，并向普京参与调解表示感谢。普京表示："非常欣慰地指出，阿塞拜疆总统提出必须和平解决冲突。亚美尼亚总统现在也谈到这一点。事实上，这是最重要的，因为没有比人员丧生更加悲剧的事情。然而，我们必须从这个事实出发，冲突形势是很久之前形成的，是过去留给我们的，可以说，必须说，是苏联的遗产。为了找到一个解决方案，我们必须表现出耐心、智慧和尊重对方。" 阿利耶夫则表示，纳卡冲突调解已经停滞了太长时间，必须尽快解决。他说："联合国安理会已经通过了４项决议，要求亚美尼亚军队从阿塞拜疆的领土立即无条件撤出。不幸的是，已经过去了20年，这些决议都还停留在纸上......俄罗斯作为我们亲密的朋友、合作伙伴和邻居，当然在解决过程中有着特殊作用。我们希望在不久的将来通过谈判，以和平方式找到一个满足国际法准则、原则和国际正义的解决方案。" 萨尔基相指称阿塞拜疆未能履行有关协议。他说："阿方始终引述联合国４个决议，但我想反问阿利耶夫先生：阿塞拜疆履行了协议的哪一点？唯一履行协议的一方是亚美尼亚，我们利用自己的影响停止了军事行动......如果我们再次相互指责，我认为在一个相当长的时间内冲突仍不会停止。" 俄外长拉夫罗夫在会后表示，会晤是有益的，阿亚两国总统都重申了和平解决冲突的原则，必须在保障领土完整和人民自决的条件下通过和平的方式寻找解决方案。不过，拉夫罗夫也强调，目前还未找到解决纳卡问题的办法。 纳卡冲突矛盾死结难解 纳卡（阿亚之间）、德左（摩尔多瓦）、阿布哈兹（格鲁吉亚）等都是苏联遗留下来的热点问题，各自都有着特定的历史形成原因。1988年2月，亚美尼亚人占多数的纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布退出阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国，导致亚美尼亚与阿塞拜疆爆发冲突。1992年至1994年间的军事行动之后，阿塞拜疆失去了对卡拉巴赫和周边7个区域的控制。随后，纳戈尔诺-卡拉巴赫宣布独立。 此后，亚美尼亚与阿塞拜疆进行谈判，并于1994年5月达成停火协议，两国接受欧安组织明斯克小组（三主席为俄、美、法）的调解。1997年9月，三主席提出分阶段解决纳卡问题方案，即亚先撤出纳卡以外的阿被占领土，然后就纳卡地位进行谈判。亚予以拒绝，坚持纳卡作为一方参加谈判，并提出撤军与最终确定纳卡地位一揽子解决。1998年11月，明斯克小组提出阿同纳卡组成"共同国家"的方案。阿认为该建议赋予纳卡同阿平等地位不能接受，主张纳卡在阿主权范围内享有高度自治。1999年至今，阿亚两国总统进行了多次直接会晤，但尚未取得重大突破。 俄专家认为，阿亚两国总统能够坐到谈判桌上就是俄罗斯外交的胜利，这彰显了俄罗斯对该地区的影响力。但阿亚双方的立场针锋相对、不可调和，已经走入了"死胡同"，纳卡地区周期性地爆发激烈冲突将是一种常态，俄罗斯、欧盟和美国对此都无能为力。俄国际关系与世界经济研究所专家穆哈诺夫表示，普京与阿亚两国总统会面意味着莫斯科试图说服双方不要把纳卡变成一个新热点。如果俄罗斯说服双方避免发生大规模冲突，无疑是俄外交的一大成绩。俄政治形势分析中心主任谢尔盖•米赫耶夫认为，虽然俄可以暂时帮助调解阿亚避免发生军事冲突，但无法从根本上解决这一矛盾。目前看，阿亚双方都不想要战争，在普京的"强力"劝说下双方将恢复冷静，阿利耶夫和萨尔基相对国内也有体面的交代。 阿亚力量对比此消彼长 从此次冲突可以看出，南高加索地区力量的天平越来越向阿塞拜疆倾斜，亚美尼亚对俄罗斯的安全依赖将愈加提高。 阿塞拜疆近年来得益于能源出口，经济高速发展，进口了大量先进武器，军事实力快速提升。同时，在乌克兰危机背景下，欧盟为保障能源安全，将阿塞拜疆视为能源多元化的重要来源，特别是"南部走廊"计划的实施必须得到阿塞拜疆的积极配合。为此，欧盟委员会主席巴罗佐在6月中旬访问了阿塞拜疆，并与阿就签署"阿塞拜疆与欧盟关于伙伴和现代化协议"达成共识。这都使阿的自信心以及地区和国际影响力大幅提升。近年来，阿塞拜疆政府在纳卡问题上态度趋于强硬，阿利耶夫总统多次称，如果谈判解决不了问题，必将通过武力收回被占领土。这导致国内要求尽快夺回被占领土的民意越来越强烈，反过来这又"绑架"了阿政府，使政府在纳卡问题上不得不越来越强硬。 亚美尼亚近期在加入关税同盟和欧亚经济联盟问题上遇到挫折，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫5月底在阿斯塔纳举行的欧亚经济联盟签约峰会上提出，关税同盟边界不能包括纳卡争议地。俄罗斯也同意哈的立场，这让亚美尼亚政府非常被动。亚国内对加入关税同盟和欧亚经济联盟本就存在很大争议，对与俄罗斯的欧亚一体化存在恐惧，如果纳卡被排除在关税同盟外，萨尔基相将面临更大的国内压力。纳卡地区当局对此也非常不满。因此，无论此次冲突是有意挑衅，还是偶然事件，都是该地区紧张局势长期积累的结果。