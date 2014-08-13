国际实业境外炼油项目预计年底建成 中亚银行仍在筹备

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据大智慧阿思达克通讯社报道，国际实业董秘李润起周二称，公司在吉尔吉斯斯坦的炼油项目预计今年年底能建成，明年有望试生产并逐步稳产；而在该国计划成立的中亚银行一事尚在筹备中。

李润起对大智慧通讯社称，由于在境外设立银行程序较为复杂，中亚银行成立的具体时间暂时无法预计。同时，公司炼油业务主要在吉尔吉斯斯坦，预计项目建成后年加工能力约40万吨，满产可达50万吨/年。 国际实业预计今年1-6月，实现归属于上市公司股东的净利润约为500万元至800万元，同比下降76%至85%。报告期内业绩下滑主要是因为公司房地产销售较上年同期大幅下降，水西沟房产项目上半年因未达到收入确认条件，暂未确认收入。 今年年初，国际实业公告称，公司子公司中亚小额贷款有限责任公司拟在吉尔吉斯斯坦投资设立商业银行，以此做为公司在中亚地区拓展金融业务的投融资平台，进而推动公司能源贸易、石油化工产业及金融业务在中亚地区的长足发展。 国际实业自2003年开始涉足油品产业，2010年顺利完成全资控股西北大型民营油品仓储、批发和零售为主的新疆中油化工集团有限公司。控股的中油化工公司拥有33万立方米油品、化工产品的仓储能力，数条铁路专用线和15个零售加油站。