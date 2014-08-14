西班牙华商遭遇"厕所难题"

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，一位华人食品店主日前致电该报社反映说，因为自己不让一个过路的西班牙人上厕所，结果与对方发生了争执。后来，这名西班牙人愤而报警，警察表示，公共场所的商家拒绝向路人出借厕所，是违反相关法规的。

西班牙欧浪网报道，对于自己的"不公"遭遇，该侨胞在气愤的同时，也有些不解。自己难道因为不借厕所，所以就违法了？ 据了解，"借厕所"的问题，许多开店的侨胞都曾经遇到过。尤其是一些老客人进店后如果提出要借用厕所的话，大家都会感到很为难。如果不借，会得罪客人。可借的话，有的客人又实在太不自觉，不仅把厕所弄得脏兮兮的，有的甚至还偷拿、偷卸里面的东西和设施。 在这方面，就有侨胞曾反映说，自己厕所里的厕纸，洗手液，甚至是灯泡等，都被借厕所的人给偷走了。所以他们通常是不会向客人或是外来者出借厕所的。 据报道，致电的侨胞也说，以前对于外来人要借用厕所的要求，他也是会答应的。但后来有一次，一个年轻人在厕所里偷喝了他一罐饮料以后，他就再也不愿出借厕所了。 据法律人士介绍，在西班牙的有关地方法规中，的确是有商家(餐馆、酒吧、宾馆等)要对外借用厕所的规定，但如果没有人认真追究的话，政府有关部门也不会予以追究。