慰安妇问题引起国际社会关注

哈通社阿斯塔纳电，据亚洲自由之声网消息，韩国和日本之间有着历史问题、领土纷争、参拜神社和慰安妇等问题。在慰安妇问题上，韩国最近在新泽西州的尤宁市设置在美国的第7座慰安妇铜像。

韩国的市民团体上月底在美国新泽西州的尤宁市设置慰安妇铜像，这是为揭发日本军慰安妇罪行在美国设置的第7座铜像。尤宁市长布莱尔安在铜像揭幕式上说（录音），他说："我们在尤宁市设置慰安妇纪念铜像是对人权和对教育问题的回应，是为了日后不再重复这种残忍的事情。"

韩国从1992年开始在日本驻韩大使馆前举行周三集会，要求日本政府对慰安妇问题道歉和 赔偿。在进行1000次集会的2011年底在日本大使馆的正门前设置首座慰安妇少女铜像，然后陆续地在美国设置了7座相同的铜像。

就在尤宁市设置第7座的铜像的期间，日裔美国人向法院提出撤毁格伦戴尔市慰安妇铜像的法律诉讼，加利福尼亚州联邦地方法院就此做出裁决，驳回了该诉求。

围绕着慰安妇铜像的设置，韩国和日本民间团体在两国政府的支持下暗中较劲。首尔方面认为，能在美国设置7座铜像是韩国民间团体的胜利，也由此唤起了国际社会对慰安妇问题的关注。

除了设置慰安妇铜像之外，韩国还在联合国人权理事会上提出慰安妇问题，并且最近获得联合国人权事务高级专员纳维•皮莱的支持，她在上星期发表的公开声明里表示，日本政府未能全面、公正、永久的解决慰安妇问题，这使受害人在二战结束数十年后的今天仍然遭受人权蹂躏。

另外，美国白宫和国务院在上月底相继接见慰安妇受害者（李玉善和姜日出），国务院发言人普萨基并就此表示："慰安妇问题是严重违反人权的行为。对于以性为目的的妇女买卖，日本军在1930~40年期间曾深入的介入这一问题。"

对于联合国国、美国和国际社会对慰安妇问题的关注和谴责，日本官房长官菅义伟回应说，从道义角度上，日本通过亚洲女性基金发出道歉信，并支付了赔偿金。他还强调说，通过《日韩请求权协定》日本已经完全解决了慰安妇问题。

对此韩国方面认为，亚洲女性基金的道歉不代表日本政府的正式道歉，另外《日韩请求权协定》没有涉及到慰安妇或人权问题。韩国舆论认为，在慰安妇问题获得解决之前，韩日之间不会出现日本期待的友好关系。