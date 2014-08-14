美国称未必展开伊拉克山区难民疏散行动

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美国五角大楼称，他们未必前往辛贾尔山疏散被伊斯兰武装分子控制的伊拉克人。

美国国防部说，派遣至辛贾尔山的特种部队发现那里的难民比预期要少，且他们的情况也比预期要好。 美国已经派遣数百名军事顾问前往伊拉克，帮助人们逃离武装组织伊斯兰国IS的控制。 近几个月，伊斯兰国IS武装分子已经控制了伊拉克北部大部分地区。 联合国估计，为了躲避伊斯兰国民兵的进犯，成千上万的人被迫逃离家园，其中一些人被围困在辛贾尔山区，他们大多数来自宗教少数族裔。雅兹迪人也在辛贾尔山被围困的人之中。 然而，美国国防部在一份声明中说，辛贾尔山上的雅兹迪人远远少于之前预期，可能是因为过去几天每晚都有数千人从山上撤离。 声明说，"还在山上的雅兹迪人的状况也好于预期，他们也一直能得到我们投放下去的食物和水"，"基于这项评估，不大可能展开疏散行动"。 但声明补充说，美国将继续提供人道主义援助。 空袭 星期三的行动重点在于评估是否应尝试去疏散那些被围困在山上的人。 早些时候，美国曾说他们考虑过通过空运及创建安全通道来疏散难民，但保证不会有美国地面部队参加战斗。 星期三，联合国宣布伊拉克进入"三级应急"状态，这是人道主义危机的最高级别。飞机已连续几晚向辛贾尔山投放救援物资。

美国也一直在对伊拉克北部的伊斯兰国IS目标进行空袭。

法国称将会向伊拉克库尔德人提供武器，库尔德人已经得到美国的军事援助以打击伊斯兰国IS。与此同时，英国称将加入一个援助难民的行动。 联合国估计，此次危机中120万伊拉克人在国内流离失所。 库尔德杜胡克省官员对BBC记者弗兰克•加德纳表示，这个地区约有15万难民，令想给难民提供食物的当地人不堪重负。 伊斯兰国IS武装分子在伊拉克的快速发展让这个国家陷入混乱。 伊斯兰国IS在6月占领了伊拉克第二大城市摩苏尔，他们的武装分子在2013年12月占领了中心城市费卢杰及附近拉马迪的一部分。 6月29日，伊斯兰国IS称，他们已经建立哈里发国，或称伊斯兰国IS，范围从叙利亚的阿勒颇延伸至伊拉克迪亚拉省。 该伊斯兰圣战组织前称伊拉克和黎凡特伊斯兰国，成立于2013年4月，脱胎于伊拉克基地组织。 该组织因在其控制地区的残暴统治而名声大噪，之后不再被基地组织承认。该组织是在叙利亚及伊拉克对抗政府力量的主要圣战组织之一。