俄停止进口西方食品 土耳其和埃及出口商获利

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据国际在线援引德国《明镜》周刊报道，为回应欧盟及美国的经济制裁，俄罗斯已经于近日宣布停止进口西方国家的食品和农产品。在这场经济战中，土耳其显然会是受益者，未来俄罗斯从该国进口的农产品总量将会大幅增加。

土耳其外贸出口协会主席比于克什（Mehmet Buyukeksi）于日前接受英国路透社（Reuters）的采访时表示："俄罗斯已经宣布停止进口欧美国家的食品，在这种情况下，土耳其将会获得大批来自俄罗斯的订单。"此外，土耳其外贸出口协会已经着手和土耳其经济及商业部进行合作，为的是能够使对俄出口更加便利。 比于克什预计，土耳其对俄出口的禽类和海鲜产品将会大幅增加，水果蔬菜的出口量也会十分可观。有消息称，俄罗斯方面派出的代表团将于下周抵达土耳其。 除土耳其外，埃及政府也在积极寻求获利机遇。据悉，埃及总统赛西（Abd al-Fattah al-Sisi）已经与俄罗斯总统普京（Wladimir Putin）在食品贸易方面合作的问题上达成一致。赛西表示，埃及对俄农产品出口将会增长30%。 报道称，在俄罗斯与西方国家的贸易战中，最大的输家很可能是希腊。希腊外交部国务秘书古尔古拉斯（Dimitris Kourkoulas）表示，俄罗斯禁止进口欧盟水果蔬菜的做法将使希腊原本就十分脆弱的经济状况遭受重创。 为减轻停止进口欧美食品给民众带来的影响，俄罗斯正在积极寻求其他供应来源，除与土耳其和埃及的合作外，俄罗斯还计划从巴西进口牛肉和禽类，此外还提高了国内的食品价格。