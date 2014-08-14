巴西反对党总统候选人坠机身亡 私人飞机撞入居民区（图）

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据国际在线报道，当地时间13日，巴西社会党的总统候选人爱德华多•坎波斯乘一驾私人飞机从里约热内卢起飞，在抵达桑托斯市准备降落时失去控制坠入一居民区，包括坎波斯在内的七名乘客全部遇难。

据悉，坎波斯当天乘坐的飞机机型为塞斯纳560XL小型喷射客机，坠落地点是住宅区的健身房，机身因撞击变成碎片并引发大火，导致地面上至少有10人受伤。该居民区的一位现场目击者告诉记者："早上十点差五分，我在厨房看报纸，我老婆在卫生间，开始我们听到飞机的发动机的轰轰声，我们正说着飞机会不会掉下来，就发现飞机不见了，然后就感受到地面的震动。" 坎波斯的家人以及坎波斯的竞选搭档玛丽娜•席尔瓦女士因为没有乘坐这架飞机而幸免于难，席尔瓦也因此有可能接替坎波斯参选。事后，她发布新闻发布会对此表示深深的悲痛，她说："这毫无疑问是一个悲剧，让我们都陷入了深深的悲伤，我知道，所有的巴西人都和我们一样。在过去的10个月和他共事的时间里，我从他身上学习了很多，我尊敬他，佩服他，也将一直坚持他的生活态度与他的人生理念。" 巴西计划今年10月举行总统大选，此前，由于巴西近年来经济状况恶化，在筹备举办世界杯和奥运会等重大赛事活动时开支巨大且丑闻频传，现任总统罗塞夫的支持率不断走低，使得反对党候选人坎波斯成为热门候选人。罗塞夫在当天事故发生后表示："巴西失去了一个强大的领导者，一个拥有光明的未来的人，一个可能达到国家最高领导地位的人。" 坎波斯现年49岁，曾任巴西伯南布哥州州长，他一直以来提倡的政策对企业友好，获得诸多银行和工业界支持。近期民意调查显示，现任总统罗塞夫支持率为36%；另一位候选人内维斯支持率20%；坎波斯支持率10%。不过由于这次的飞机事故，对坎波斯的哀悼活动将持续一段时间，近期巴西竞选活动有可能暂停。