斯诺登：美国国家安全局研发网络战新工具

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据中新网援引外媒报道，美国国安局前雇员斯诺登披露，美国正在秘密研发一种可以识别网络攻击来源并自动回击的工具。这种工具通过分析互联网流量来识别一个来自敌对方的网络攻击，并自动采取反制措施。

报道称，美国《连线》杂志(Wired)在与斯诺登作了一系列独家采访后发表一篇文章，首次揭示这个被称为"怪物头脑"(MonsterMind)的软件研发项目。 该杂志分析了斯诺登泄露的一些文件，并说"怪物头脑"软件可以在外国网络攻击的初期阶段自动启动追踪程序。 斯诺登告诉该杂志，他对这一软件研发感到担忧，因为网络攻击经常是通过一个无辜的第三国的电脑展开的，而真正来源可以"深藏不漏"。 斯诺登还说，他把这一软件视为对个人隐私的一种威胁，因为这将需要秘密接触几乎所有美国人与国外的私人通讯。 他说："我们可以识别这些网络攻击的唯一办法就是对所有互联网流量进行分析。""如果我们要分析所有网络流量，我们就必须拦截所有网络流通。" 报道称，这就意味着"在未经许可的情况下，在没有恰当理由或任何犯罪嫌疑的情况下，随时随地获取所有人的私人网络通信。" 美国国家安全局拒绝对此做出任何具体评论。 该机构一名发言人说："如果斯诺登想要讨论他的活动，他应该与美国司法部交谈。他需要返回美国面对针对他的指控。" 自从去年斯诺登向记者泄露美国国家安全局高级机密文件以来，他一直流亡俄罗斯。 这些文件揭示，国家安全局一直搜集数百万没有涉嫌犯罪的美国公民的电话录音和数字通信，引发国会对此展开调查。