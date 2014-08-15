普京：俄罗斯向所有愿意合作国家开放市场

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据俄新网报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯应坚持和平的外交政策，并向所有愿意合作的国家开放市场，不与外界隔绝，不中断与伙伴们的联系。

普京在雅尔塔会见国家杜马各政党党团成员时说："关于我国外交政策的原则，应当是和平的。"他在向国家杜马各政党党团成员介绍了回应西方制裁的措施后表示，"俄罗斯政府决定限制从一系列对俄实施毫无依据的非法制裁的国家的进口......这不仅仅是回应措施，这是在扶持本国生产者，并对那些希望与俄罗斯合作并准备好这样合作的国家开放我国市场。" 普京还表示，"我们应该平静、充分、有效地建设自己的国家，不与外部世界隔绝，不中断与伙伴们的联系，但不允许对我们做出轻蔑的举动"。

据悉，鉴于乌克兰局势，欧盟和美国从8月1日起对俄引入新的一揽子经济制裁，旨在限制一系列俄罗斯银行进入欧盟资本市场。此前美国政府对一系列俄罗斯国防和原料企业实施制裁。制裁名单中包括"金刚石-安泰"公司、乌拉尔机车厂、"机械制造"科研生产联合体和其它大型军工企业。 俄罗斯则从8月7日起对从欧盟国家、美国、澳大利亚、加拿大和挪威进口牛肉、猪肉、水果、禽类、奶酪和乳制品实施了一年期限制。