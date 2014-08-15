瑞士火车脱轨 所幸无人死亡

哈通社阿斯塔纳电，据瑞士中文网消息，昨日中午12时30分，瑞士近几年最严重的火车事故发生在东部的格劳宾登州，因山体滑坡导致的火车脱轨目前造成目前有11人受伤，5人重伤，无一人死亡、失踪。

受伤乘客中有8名瑞士人、2名日本人和1名澳大利亚人，无中国游客受伤。剩余140位乘客乘坐邮政大巴被安全转移到Tiefencastel，受到专业人员照顾。脱轨列车RhB铁路公司负责人Stefan Engler立即赶到现场，称：无人死亡"是最大的幸运，一定有保护天使随车而行"。 事故列车属快车，当时正从瑞士著名的富豪级度假胜地圣莫里茨驶往格劳宾登州首府库尔，该地区拥有丰富的自然及旅游资源，是国家公园的所在地。事故车箱为车头附近的一等车厢，车头未出轨，紧随其后的第一节一等厢在Albula河的路堑处脱轨，坠下陡坡，幸好被林木挡住，没有跌入峡谷；第二节一等厢和随后的2等车厢脱轨，但并未坠下。 惊魂一刻 有乘客表示，事故发生前毫无征兆，"突然就是一个急刹车，"一位76岁的乘客表示，他当时和夫人、孙女在车上靠峡谷一侧。"铁轨嚓嚓作响，听得叫人难受。火车碰到泥石流的时候，发出巨大声响。我们全都晃动得很厉害，孙女撞在我太太身上，把头撞坏了。我们都担心列车会掉到山谷里"。 有乘客表示，脱轨车厢急剧坠下20米，悬在峡谷的陡坡上面。所有乘客都集中到车厢后部，以平衡重量。尽管火车司机马上进行了通告，要求乘客离开列车，但一段时间内，车厢门和窗户都呈关闭状态。"我们后撤到另一节车厢，才得以脱身，"一乘客说。 事故原因 瑞士今夏气候反常，晴日无多，连月来的降雨导致当地塌方出现泥石流。事故发生地两隧道之间，有15米长的铁轨受到波及，碎石在最高堆积处达3米。 周三当日Tiefencastel地区发生强烈降雨，瑞士气象局发言人表示。RhB铁路公司认定，这是这起事故发生的原因。因连日降雨，事故地土壤难以含水，届时12小时内，降雨量达每平米50-60立升。"山体和浅层滑坡难以避免，"瑞士森林及自然灾害部门将对该地区继续进行监控。 善后 本次事故共有180人加入救援，包括消防员、4架直升机救援、卫生医疗和阿尔卑斯救护队。此外还有潜水员、心理辅导和州立警察局及铁路公司工作人员介入。上恩嘎丁地区Thusis-Tiefencastel铁路段暂时关闭，改由邮政大巴运载乘客。 事故发生后乘客先是"安全着地"，在陆地上被转移，重伤员动用直升机随后由救护车转入就近的医院。联邦委员会发言人代表政府在推特上表示，希望伤者早日康复。