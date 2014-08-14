俄罗斯民众普遍体重超标 俄议员建议“立法减肥”

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据透视俄罗斯网站报道，俄罗斯快餐包装可能很快将用令人毛骨悚然的图片进行装饰，比如遭受肥胖之苦的人们，同时还会印有肥胖有害健康的警告语等。俄罗斯下院议员从香烟外包装的图案获得灵感，提出这一建议。在俄罗斯，香烟盒上必须印有吸烟者因长期吸烟变黄的牙齿或变黑的肺部等吓人图案。

俄罗斯国家杜马副主席、俄自由民主党最高委员会主席伊戈尔•列别捷夫与党内议员雅罗斯拉夫•尼洛夫以及安德烈•斯温佐夫联合提出联邦《广告法》和《消费者权益保护法》修订案。他们希望迫使快餐连锁店经营者在食物外包装印上有关经常食用此类产品危害健康等信息。"这一情况与香烟类似，消费者们应该被提醒有关常食用快餐的危害。这意味着，快餐店的食品及包装广告中均应该包含警告信息。此外，国会议员建议在包装上印有相关图案，使其可以直观呈现因经常食用快餐食品而可能引起的疾病后果。众所周知，过度食用此类食物会导致肥胖、内脏器官病变，以及产生罹患肺部、心脏、肾脏和肝脏疾病的危险"，自由民主党网站发布消息称。

议员们在政府监管机构对麦当劳进行批评之后提出上述建议。今年6月底，该机构对麦当劳公司出售的汉堡包质量提出质疑，并发出警告。此后，议员们提议对肯德基和汉堡王等其他快餐连锁店进行检查。俄罗斯联邦消费者权益及公民平安保护监督局下诺夫哥罗德州分局向莫斯科特维尔区法院提出有关保护消费者权益的诉讼。官员们要求强制麦当劳公司写明有关食物营养价值的准确信息。他们认为，生产商人为降低了热量值。"公司是根据俄罗斯医学科学院营养学研究所批准的方法计算食品营养价值和热量值"，俄罗斯麦当劳公司新闻发言人对此回应称。法院应在8月对该诉讼进行审理。





俄罗斯人的确面临肥胖问题。"俄罗斯人的体重在近20年一直在增长。这已得到相关研究证实。此外，医生在对患者进行临床检查或者体检过程中也发现越来越多的肥胖症患者"，俄罗斯高等经济学校管理和保健经济学教研室教授、医学博士基里尔•达尼舍夫斯基（Kirill Danishevsky）指出。不过，他并不认为快餐店应该承担所有责任。他说："当然，这绝不仅仅是汉堡包的错，错在饮食习惯的改变"。他同时指出，苏联时期肉类供应紧张，因此人们只能食用更多的蔬菜和水果，而且苏联时期食物中的化学添加剂比较少。"当食品不再短缺时，人们就有机会买到一些想吃的东西。同时，食物中的热量也增加了"，达尼舍夫斯基抱怨道。他还补充称，俄罗斯人的活动量变得更少，因为大部分人都能买得起车，而且体力劳动也变得不像以前那么普遍。

这样一来，全国都开始迅速增重。"如果说苏联时期，超重问题仅出现在45-50岁的妇女群体中的话，那么现在则出现低龄化趋势"，达尼舍夫斯基指出，"20岁以上的男性和女性超重问题越来越普遍。特别是，按照30岁以上女性超重指标，我们已经超过了美国。在我国，极度肥胖的情况比较少见，但很多30岁以上的女性体重超标。男性也一样，比如说啤酒肚，但这不仅是喝啤酒所导致的。因此，正如你所见，问题远非仅与汉堡包有关，而在于饮食和身体活动水平"。

根据世界卫生组织提供的资料，59.8%的俄罗斯成年人超重，而可能因此导致肥胖，这表明俄罗斯民众的健康状况已处于临界点。哈佛商学院的专家将俄罗斯列为世界各国肥胖人口榜单第五位。正如哈佛专家所指出，肥胖症患病率增长与饮食不均衡有关。俄罗斯人均食用动物脂肪、红肉、香肠和黄油量超标，而同时水果和蔬菜摄入量又明显不足。

将所出售的食品的益处和有害性信息告知消费者，这一话题此前就曾讨论过。不过，仅是建议告知消费者有关食品的准确数据，使其能够充分评估并选择最适合自己的食物，而不是改为吓人的包装，使消费者"望而却步"。由莫斯科大学教授奥列格•梅德韦杰夫（Oleg Medvedev）成立的"健康饮食"国家研究中心的专家们建议推行全面饮食标签制度。他们指出，必须将包装上的字体放大到12号以上，并至少在一半的包装上标注食品成分。此外，他们认为，还应该推行一项新指标，即每日摄入热量比例（建议摄入值为2000大卡以内）。除目前已标明的每百克食物所含的热量值以外，还应标明每份食物所含的热量。事实上，消费者通常不会仔细阅读说明，而简单将每百克所含热量值视为包装中全部食物的热量值。专家还表示，必须完整标注食物成分及主要营养成分比例，并在包装正面标明食物中所含有对健康特别有害的成分，如饱和脂肪、胆固醇、反式脂肪、盐和糖等。