纳扎尔巴耶夫总统接见最高法院院长 听取上半年工作总结

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今日接见最高法院院长海拉特•麦米，听取了法院系统上半年工作总结。

麦米就哈萨克斯坦法院系统上半年工作向纳扎尔巴耶夫总统做了总结汇报。麦米称，根据统计显示，今年内上半年各级法院受理申诉案件较去年同期增长9.5%。民事案件调解率有所提高，从475件增加到了1911件。

麦米介绍了哈萨克斯坦法院办公电子化、简化办案程序、提高诉讼效率和加强公民权益保护等方面工作情况。

麦米还向纳扎尔巴耶夫总统通报了关于9月4至5日将在阿斯塔纳举行的上合组织成员国最高法院院长会议筹备工作进展。 纳扎尔巴耶夫指出，此次的政府重组旨在精简相关部门、提高工作效率、为我国商业发展创造有利环境。"为此，我们实行了全新的政策，减少了对企业的检查。自从实行至2015暂停对企业的检查后，并没有出现负面影响，税款照旧入库，各企业照常营业。这表明，商业许可证制度中繁琐复杂的程序和众多各类检查检验都是完全不合理的。"

纳扎尔巴耶夫强调，法院系统力争要在改善行政管理、解决社会经济问题、维护中小企业和投资者权益、为商业发展创造良好法制环境等方面发挥重要作用。

纳扎尔巴耶夫就法院各项工作发展向麦米下达了具体任务。