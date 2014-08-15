中国媒体：中国与乌兹别克斯坦—欧亚地区合作的典范

哈通社8月15日电，据中国《经济日报》报道，乌兹别克斯坦是中国的友好近邻，两国传统友谊可追溯到2000多年前的古丝绸之路。1992年两国正式建立外交关系以来，中乌政治、经济及人文等各领域合作全面快速发展，取得丰硕成果。

高水平的政治互信成为两国关系重要先导和有力保障。2012年乌兹别克斯坦总统卡里莫夫访华期间，两国元首签署并发表《中乌关于建立战略伙伴关系的联合宣言》，中乌关系实现战略升级，步入全新发展阶段。去年9月份，中国国家主席习近平对乌兹别克斯坦进行首次国事访问，两国元首签署《中乌友好合作条约》，为中乌战略伙伴关系打下坚实的法律基础。 活跃的经贸投资合作为中乌战略伙伴关系注入强大动力。两国积极拓展经贸合作渠道，提升经贸合作水平。中乌双边贸易额由建交初期的5300万美元攀升至2013年的45.32亿美元，增长近100倍。中国从乌进口棉花、化工产品、油气产品、塑料和皮革制品等，乌方从中国进口机械、电子设备、交通工具、黑色金属、药品等，双方真正实现了互通有无、优势互补。在经济全球化和"走出去"战略的大背景下，越来越多的中国企业赴乌投资兴业，中国对乌投资总额超50亿美元。目前，中国已成为乌兹别克斯坦第二大贸易伙伴、第一大投资国、第一大棉花购买国、第一大电信设备和土壤改良设备供应商。 能源合作是中乌务实合作重要组成部分和亮点。中国-中亚天然气管道四线均通过乌兹别克斯坦境内，其中A、B、C线已正式建成通气，D线正在积极筹建中。此外，中乌双方还在风能、光伏、生物能源等清洁能源领域积极探讨合作。 中乌农业合作前景广阔。乌兹别克斯坦是中亚地区农业大国，农业产值占国内生产总值的25%-30%。乌方在粮食、棉花等土地密集型农业上具有优势，但资金短缺，需吸引外资以加快农业现代化进程，而中国在资金和先进技术上拥有较大优势，双方开展合作具有客观基础。越来越多的中方企业进入乌市场，与乌方就节水灌溉、良种培育、农机等开展合作。 中乌科技领域合作方兴未艾。2013年，中兴通讯公司在乌锡尔河州鹏盛工业园投资建成年产10万部智能手机制造厂，成为中亚第一条智能手机生产线，填补乌乃至中亚地区一大空白。美的和长虹两家公司分别与乌方签署家电生产合作协议，预计未来两年在乌年产30万台电冰箱和50万台电视机。中方科研机构还将参与撒马尔罕和花剌子模古城修复以及兀鲁伯天文台技术应用合作等科技合作项目。 中乌人文领域互学互鉴，交往密切。乌兹别克斯坦在华留学生近2000人，中国留学生赴乌人数也在逐年增加。 在当前大力建设丝绸之路经济带背景下，两国的友好交往与互惠合作将不断发展壮大，成为欧亚地区合作的标杆和典范，为两国人民创造更多福祉。