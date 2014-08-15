吉尔吉斯斯坦蜂蜜展让参观者如临“蜜罐”

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据新华网报道，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克１１日至１７日举办该国最佳３０名养蜂人蜂蜜展，纯净浓郁的蜂蜜香味萦绕展会，众多国内外参观和采购者纷至沓来。

蜂蜜展中的产品全由展台中的养蜂人自己生产。在蜂蜜展中参观者可以品尝到８０多种蜂蜜，此外抗菌类蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶等也都有出售。 提起蜂蜜，人们总是会想到新西兰和加拿大的蜂蜜。然而吉尔吉斯斯坦的蜂蜜在中亚等地很早便享有盛名。尤其是当人们来到吉尔吉斯斯坦，就会发现这里的蜂蜜美味、环保、纯净、天然。大街小巷随处可见到出售天然蜂蜜的小店铺。 吉尔吉斯斯坦养蜂人联盟负责人艾玛说，吉尔吉斯斯坦的蜂蜜是世界上顶级蜂蜜之一。该国的蜂蜜在世界性的大赛中曾屡次拿下最高奖项。２０１３年吉尔吉斯斯坦蜂蜜在第４３届国际养蜂大会上斩获三金二银，同时吉尔吉斯斯坦的养蜂人联盟也因生产高品质蜂蜜赢得了"世界养蜂奖"。 吉尔吉斯斯坦风景优美，自然资源丰富，空气清新，水源纯净，产自吉尔吉斯斯坦的蜂蜜不但纯净、天然、味美，还有很高的药用价值。因此许多国外的蜂蜜采购商也前来蜂蜜展参观、洽谈。 目前吉尔吉斯斯坦每年生产约２０００吨蜂蜜，近９０％的产品出口中国、俄罗斯、哈萨克斯坦以及阿拉伯国家。