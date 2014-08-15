阿塞拜疆拟出口电力到阿富汗和伊拉克

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据中国电力新闻网报道，伊朗驻阿塞拜疆大使Mohsen Pak Ayeen表示："总的来说，阿塞拜疆通过伊朗出口电力到阿富汗和伊拉克已获得同意。不久后，阿塞拜疆代表团将访问伊朗，签署合作协议。"

8月11日，阿塞拜疆-伊朗政府委员会就贸易-经济和人道主义合作第九次会议在阿塞拜疆首都巴库召开。双方同意在运输和电力贸易领域扩大合作。 早前，阿塞拜疆能源系统和俄罗斯、伊朗系统同步化达成一致同意。阿塞拜疆能源副部长Natig Abbasov表示，三国能源电网的同步化是俄罗斯和伊朗的一项合作创举。阿塞拜疆作为中转国，将从输电运营中获得红利。 "从技术角度而言，阿塞拜疆已长期做好准备，不论是在俄罗斯边境还是伊朗边境。我们同意准备了输电线路和变电站。"Abbasov表示。 阿塞拜疆和俄罗斯电网已通过两条输电线路相连。阿塞拜疆和伊朗的电力互换通过5条输电线路实现。 阿塞拜疆、俄罗斯和伊朗的电网同步化项目使三国之间相互交换电力成为可能。 出口电力到阿富汗和伊拉克，不仅能输送阿塞拜疆的剩余电力，同时解决阿富汗和伊拉克的电力短缺。