受益哈萨克斯坦项目 中国广汇能源上半年净利翻番

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据第一财经网报道，中国广汇能源公司昨晚发布半年报显示，2014年上半年，公司实现营业收入30.7亿元人民币，较上年同期增长28.54 %；归属于上市公司股东的净利润12.3亿元，较上年同期增长120.20%。

公司表示，营业收入增长的主要原因是吉木乃LNG工厂投产及哈密煤化工项目产销量提升所致。净利润增长主要因为广汇石油收购哈萨克斯坦TBM公司股权后实现投资收益等因素。

天然气业务是公司的传统能源业务，上半年，天然气销售实现营业收入约13.1亿元，比上年增长51%，毛利率比上年增长2.13%。

公司称，上半年天然气上游产能呈爆发式增长，接收站的进口量有较大增长；但下游需求近期正值消费淡季，区域市场格局变化明显，加之气源涨价导致 LNG工厂盈利水平下降，开工不足，短期内 LNG 市场仍面临下行压力，无自有气源的 LNG工厂处境艰难。

报告期内，公司 LNG 产量 43266.92 万立方米，较去年同期增长 163.76%；完成 LNG 销售量 45158.11 万立方米，较去年同期增长 114.00%。

截至报告期末，公司 LNG 加注站完成立项 65 座，2013 年结转在建的11座，完成收购站点2座，新开工建设22座，新投入运营站点6座。

煤炭业务上，受煤炭市场需求疲软影响，截至报告期末，公司原煤生产量 594.16万吨，较上年同期增长 10.58%；煤炭销售共计 477.42 万吨，较上年同期减少 4.4%。

对于外界关注的哈萨克斯坦斋桑油气田项目，公司表示，斋桑上半年共完成 3 井次试油测试（S-303、S-109、S-12R），其中S-12R 井获得重要成果，该井的成功进一步表明斋桑主构造三叠系天然气储量的存在，对下一步天然气稳产和上产将发挥重要作用；报告期内斋桑钻井4口，其中3口见油气显示，另一口目前即将进入主探目的层。