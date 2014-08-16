俄罗斯与西方交恶或提振亚洲能源公司

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据华尔街日报报道，由于莫斯科与西方国家交恶，俄罗斯的能源部门转向了亚洲市场。俄罗斯对亚洲的石油出口不断创出新高，分析师们预计，这将为亚洲能源公司带来提振。

贸易和分析数据显示，俄罗斯今年的原油出口有30%以上运往了亚洲，日均超过120万桶，创历年之最。据国际能源署(International Energy Agency)的数据，2012年俄罗斯出口的原油有大约五分之一运至亚太地区。

与此同时，俄罗斯通过其最大的管道网络对欧洲的石油出口已经从2012年高峰时的每天372万桶回落，7月份时每天已不足300万桶。

俄罗斯向亚洲出口的石油多数运往了中国。由于与欧洲国家的紧张关系持续升温，目前俄罗斯试图与能源需求旺盛的亚洲加强联系。虽然俄罗斯的原油定价略微高于迪拜基准价格，但对亚洲买家来说仍具有优势，原因是俄罗斯的地理位置相对较近，而且亚洲买家可以减少对动荡中东地区的依赖。

不过制裁措施对天然气行业的影响仍不确定，能源公司已经警告风险在增大。俄罗斯与中国在5月份签署的价值4,000亿美元的天然气合同也面临风险，该合约需要另外建设一个供气网络并进行新的勘探工作。

能源咨询公司JBC Energy主管贝尼尼(Johannes Benigni)称，中期来看俄罗斯显然将增加对亚洲的石油出口。

让亚洲受益的不仅仅是更多来自俄罗斯的原油。本月早些时候实施的制裁措施规定，禁止向俄罗斯油气行业转让西方商品和技术，尤其是用于深海、北极圈和页岩等勘探的商品和技术。

分析师称，接手这部分业务最主要的亚洲公司可能将是中国的宏华集团有限公司(Honghua Group Ltd., 0196.HK, 简称：宏华集团)。该公司是全球最大的陆上钻井平台建设商之一，俄罗斯业务的收入占该公司总收入的12%左右。和宏华集团有业务往来的俄罗斯公司包括Eurasia Drilling Co.和ERIELL Group等。

野村(Nomura)油气研究部门主管关荣乐(Gordon Kwan)称，宏华集团可以提供和西方公司质量差不多的钻井，价格还可以低20%，而且交货更方便高效，因为运货可以使用火车而不需要轮船。

其他可能从俄罗斯业务中受益的中资公司还包括百勤油田服务有限公司(Petro-King Oilfield Services Ltd., 2178.HK, 简称：百勤油服)和钻杆生产商海隆控股有限公司(Hilong Holding Ltd., 1623.HK, 简称：海隆控股)等。其中百勤油服曾参与过Rosneft的"萨哈林"(Sakhalin)海上钻探项目工作。

由于和俄罗斯海军有合作，俄罗斯最大的造船企业--国有的俄罗斯联合造船公司(United Shipbuilding Corp.)本月早些时候也成为西方的制裁目标。

俄罗斯联合造船公司一直试图进入制造运送液化天然气(LNG)油轮这一回报丰厚的市场。对于疲软的海运行业来说，这一领域是个亮点，但该领域目前由实力强大的日本和韩国公司主导。

分析师们说，由于得到俄罗斯政府的有力扶持，长远来看，俄罗斯联合造船公司将成为液化天然气油轮领域的一个潜在竞争对手。不过，该公司尚不具备建造液化天然气油轮的能力，而且还面临技术转让禁令和融资限制的制裁，亚洲造船企业因而能守住自己的市场份额。

韩国造船企业Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co就尤其有望从针对俄罗斯联合造船公司的制裁中获益。

Daewoo Shipbuilding一直是生产可在恶劣北极环境下作业的油轮的领跑者，例如俄罗斯在北极永冻地区的Yamal燃气项目需要16艘作业船只。

投资Yamal项目的俄罗斯企业也面临西方国家制裁，这可能会推迟该项目进程，使Daewoo Shipbuilding未来的造船订单延迟。不过，三星证券(Samsung Securities)的分析师Young Soo Han说，针对俄罗斯联合造船公司的制裁也许可以成为买家向Daewoo Shipbuilding订购其余船只的好藉口。

Daewoo Shipbuilding发言人称，公司与Yamal间的交易未受影响，目前公司已接获为Yamal项目建造10艘破冰液化天然气船的订单，并且正等待来自该项目的更多订单，公司对此持乐观态度。

Han说，如果俄罗斯的造船企业因受到制裁而难以获得足够资本来提升竞争力，俄罗斯除了更加依赖海外造船企业外别无选择。