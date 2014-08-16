为何喜剧演员易患忧郁症？

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美国著名喜剧演员罗宾•威廉姆斯和其他许多同行一样，总是能让人们开怀大笑，但是与此同时，他们内心深处却在苦苦挣扎。如果真是如此的话，那么其背后的原因是什么呢？

"任何人都知道喜剧演员都有点疯狂。"这是英国女喜剧演员苏珊•穆雷今年年初针对一项学术研究报告所发表的评论。该项研究指喜剧演员具有与精神病联系在一起的不寻常心理特征。 喜剧演员要敢于站在公众面前，对自己大加嘲讽，这需要一种特定的人格。但是表现滑稽可笑与患有精神疾病之间有着本质区别。 不过，喜剧演员似乎是一个内心备受折磨的人物，通过搞笑来驱除内心的恐惧，这种形象近年来已经司空见惯。

内心挣扎 英国著名喜剧演员肯尼斯•威廉姆斯曾经表示，"我肯定不会形容自己是一个幸福的人。所有我认识的喜剧演员都是深深陷入抑郁，表现躁狂。但是他们用外表形象将其隐藏起来。"

英 国喜剧演员托尼•汉考克服药自杀身亡。另一位喜剧演员斯派克•米利根患有严重抑郁症，他曾经出版了一本书，取名为《抑郁与如何战胜抑郁。 英国的许多喜剧演员都曾谈到过他们经历的内心痛苦。 喜剧演员、电视主持人史蒂芬•弗莱曾经患有躁狂抑郁症。他2006年主持过一部纪实片《躁狂抑郁症患者的秘密生活。他去年披露曾在2012年企图自杀。 史蒂芬•弗莱说，"我主持《QI》（BBC搞笑猜谜节目）时，我会不断谈笑‘哈哈，对！对！'但是内心里却一直在说‘我想死！'" 据报，罗宾•威廉姆斯就患有躁狂抑郁症，造成他情绪起伏很大，时而亢奋，时而充满创意，时而陷入严重抑郁，自我难以承受。 英国喜剧片制作人约翰•劳埃德制作BBC电视搞笑猜谜系列节目《QI》和连续剧《黑爵士》。他说，"在创意职业中，这种抑郁症很常见。" "躁狂抑郁症出现率很高，因为情绪稳定的人士认为现实世界挺好。他们认为没有必要去改变这个世界。" "富有创意的人士的感觉并非如此。他们希望改变世界，并为此而感到痛苦。" 约翰•劳埃德还说，喜剧演员更容易有极端人格，因为他们"是容易走极端的人"。 "罗宾•威廉姆斯是真正的天才，并做出巨大贡献。如果你只是抑郁，你是无法成功的。你如果躁狂，就会不断出现创意灵感，你就能成功。" "每一种事物都是有代价的。我作为电视制片人，很了解这一点。经常遇到的一个现象是，当你完成一部电视连续剧之后，你处于极度亢奋状态，每天都精力充沛。但是你一旦从亢奋状态滑下来，就会变得非常抑郁，就会感到筋疲力尽。"

"非凡"性格

今年1月，牛津大学的一批学者发表了一项有关喜剧演员心里特征的研究报告。 牛津大学实验心理学系的戈登•克拉里奇教授研究了来自英国，美国和澳大利亚的523位喜剧演员所填写的性格调查问卷（其中404人为男性，119人为女性）。 戈登•克拉里奇教授说，"我们发现了不寻常的性格特征组合，而且这些特征自相矛盾。" "一方面，这些人士表现内向，容易抑郁。也许你会形容他们带有精神分裂特征。" "这是一个非同寻常的性格特征组合。与这些喜剧演员进行对比的演员并没有这些特征。通过检测，这些特征与正常性格特征差别很大。" "也许喜剧演员的外向性格特征是解决内心抑郁的方法。当然，并非所有喜剧演员都采取这样的方式。"

"欢笑驱散悲伤" 当然，并非所有的喜剧演员都会陷入困境，并非只有创意性格的人士才会患抑郁症。 英国关注心理健康的慈善机构CALM调查显示，在英国20岁至27岁年龄段的人口中，抑郁症是最大的杀手。这一精神疾病影响到社会的各个角落。 英国南安普顿大学临床心理学高级讲师尼克•马奎尔博士说，抑郁症与喜剧之间也许存在某种联系，但是"这种联系并非密切"。 他说不同的人会采取不同的应对方式。 "患者常常陷入孤独，"马奎尔博士进一步解释。"另外一种暂时缓解这种情绪的方式就是让人们开怀大笑。" "不幸的是，这种情感释放有时非常短暂。当然只要释放出来，病症就会得到缓解。但是当你回家之后，你如何应对呢？"

在公开场合，罗宾•威廉姆斯总是在表演，总是妙语连珠，火爆热烈，就是想让人们开怀大笑。 他并不隐瞒他的酗酒和婚姻破裂问题，但是他在接受采访谈到抑郁问题时却非常谨慎，常常努力展现阳光的一面。 他1996年在接受英国《卫报》采访时表示，"每次你感到抑郁时，喜剧就会把你从抑郁中解脱出来。" 特里•吉列姆导演的电影《天涯沦落两心知》获得金球奖，罗宾•威廉姆斯是这部电影主演之一。吉列姆说，罗宾•威廉姆斯的喜剧天才是个"奇迹"，但是这样天赋不是没有代价的。 这位主演电影《圣杯传奇》的明星接受BBC采访时说，"当上帝赋予你像罗宾•威廉姆斯那样的天才，总是要付出代价的。" "这个代价来自于内心深处的问题：其中包括忧虑和各种各样的恐惧。但是他总是能够疏导这些情绪，并把这些情绪转化为黄金。" "我认为，这是经常发生的现象。"