美报披露五角大楼绕过白宫对以售武

哈通社阿斯塔纳8月16日电，据新华网援引《华尔街日报》报道，五角大楼上个月在未经白宫和国务院批准的情况下，向以色列提供了军火。该报援引美国和以色列官员的话说，奥巴马政府因试图遏制以色列在加沙的战斗，对此放松了警惕，不过此后加强了对运往以色列的军火的限制。

该报说，奥巴马和以色列总理内塔尼亚胡昨天进行了一次气氛非常紧张的通话，内塔尼亚胡希望能以美国向以色列提供安全保证作为以色列与哈马斯达成长期协议的回报。 但是该报称，内塔尼亚胡实际上"将美国政府晾在一边"，让美国官员成了旁观者，而不是他们通常充当的调停者。 美国国务院发言人玛丽•哈尔夫对这篇文章予以驳斥。她承认美国政府正密切关注运往以色列的军火，不过她说这样的做法"没有任何不同寻常之处"。 她对记者说："鉴于加沙发生的危机，政府相关部门对运送的军火进行更认真的审核是自然而然的。" 她说："美国对以色列的安全作出了坚定的承诺。哪个国家对以色列安全的支持力度也不及美国。" 哈尔夫拒绝谈论美国具体向以色列运送了哪些武器，不过她说奥巴马上周签署了一项议案，批准对美国支持的"铁穹"导弹防御系统再提供2.25亿美元。