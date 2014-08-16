你是"手机控"的受害者吗？

你到了一家酒店发现没有无线上网（Wifi）或者登山时发现手机没有信号而感到无所适从；

又或者你的手机的电池就要耗尽了，你为此感到坐立不安，担心可能会错过了重要的事情。 如果你有这样的经历，就意味着你已经开始出现了因为"手机控"而引发的"永远开机压力症"的症状了。 对于一些人来说，移动通讯工具的发达使他们摆脱了以往"朝九晚五"办公室工作模式的束缚，让他们的工作时间和地点更有灵活性和自主性，也使他们可以有更多时间和朋友或家人在一起。 但对于更多的其他人来说，智能手机已经变成他们口袋里的"暴君"，让他们永远都不能停下来，每时每刻都不能轻松一下，重新再"充一充电"。 平衡工作与生活

美国匹茨堡一位手机应用软件设计师霍莱什因为担心过于沉迷在智能手机而忽略了家人和朋友，因而决定开发一个手机应有软件-时刻（Moment），来监测他使用手机的情况。 该软件可以让用户看到手机使用的时间，如果使用时间超过了用户自设的时间上限的话，还会向用户发出警告。 霍莱什在其个人网站上解释说，开发"时刻"软件的目的就是为了提倡有一个平衡生活。人们有时候可以使用手机，有时候就要关机，与你身边的家人和朋友一起享受生活。 与此同时，一些雇主也意识到要取得工作与生活的平衡并非易事，需要提供一些帮助。 例如，德国著名汽车制造商戴姆勒最近就为度假的员工提供了工作邮箱内邮件自动删除的选择，以便员工可以安心度假。 "永远有压力"

睡觉前也不忘看一眼，枕着手机入眠。 英国考文垂大学的职业心理专家格兰特博士对BBC说，"‘永远开机压力症'造成的负面影响是你永远不能静下心来，不能让你的身体有时间恢复一下，因此永远处于压力之中。" 她还补充说，当你感到越来越疲倦、压力越来越大时，也更容易出错，而且身体健康和心理健康都会受到影响。 格兰特博士认为，一些人无论走到哪里都不能与工作抽离，归根到底是缺乏安全感，心中有一种要时刻保持控制的焦虑感。 她说，在她的研究中发现，一些人累坏了完全是因为他们无论身在那个时区，随时随地都使用着移动通讯装置。

格兰特博士还指出，职业女性更容易累垮，因为除了白天一天忙于工作外，回到家还要做饭照料孩子，晚上还要在家里继续工作直到上床睡觉，实际上是每天连续上三个班，这对身体健康的影响非常大。 而英国职业医疗协会主席埃姆斯利医生也同意这一说法。他说，英国每年有大约4万人表示工作压力让他们感到身体不适。 他还认为，造成这一问题的其中一个原因就是移动科技的发达，特别是雇员觉得他们不能应对越来越多的工作要求或者在处理其工作负荷时已经失控。 "决策瘫痪" 根据英国通讯监管机构-通信办公室（Ofcom）的调查数字显示，61%的英国人表示，他们拥有至少一部智能手机，而使用平板电脑的英国家庭比例也在过去一年里增长了近一倍至44%。 此外，自2010年以来，英国每人每天平均花在使用媒体的时间也从8小时48分钟增加到超过11个小时，这在很大程度上也归功于智能手机的日益普遍。 更令人吃惊的是，最新调查显示，英国人平均花在使用媒体的时间已经超过了睡眠时间。 随着智能手机越来越流行，我们手上处理的数据也越来越多。 普华永道人力资源咨询公司的合伙人兰德尔认为，这也导致了某种意义上的"决策瘫痪"。 他解释说，由于人们要面对更多的数据，而且又觉得很难处理这些大量数据，因此造成了更多的工作压力，而且也使做出决策变得越来越难了。 普华永道最近发表了一份报告，公布了对全球5万多名雇员进行的调查结果。

兰德尔说，报告显示，虽然现在通讯科技发达而且拥有了更多数据，但英国雇员的生产效率反而比以前下降了。 擅长劳工法的律师事务所布莱克默根（Blake Morgan）的大律师佛尔热也同意这一观点。他还认为，近来英国工资增长幅度未能追上通货膨胀率，主要原因就是因为有更多的人做更少的事。 他举例说，现在不少雇员花很多时间查阅或回复邮件，并已成为工作的一部分，但这并不能生产出任何东西。 工作日？ 此外，移动通讯科技的发达也使以往工作日的概念变得越来越模糊了。 佛尔热表示，根据欧盟的工作时间指引，每周工作时间不得超过48小时，而且每24小时就必须至少有11个小时的休息时间，但现在如果把一早起来或者晚上临睡觉前处理工作邮件的时间加进去，很容易就超过了这些限制。 通讯技术顾问公司SolarWinds相信，而由于员工要随时随地上网工作，也为各公司企业的技术部门带来额外压力，因为一旦内部通讯技术系统出现任何问题，就马上会招致同事们的强烈不满。 根据该公司进行的调查显示，超过一半的员工认为，随着通讯科技的发达，他们需要更快地完成工作，更早地达到最后期限。另外，将近一半的员工认为，雇主现在要求他们随时随地都要听候差遣。 驾驭工作量 不过，手机制造商和其他技术公司则认为，移动通讯完全是有益的，而不是有害的。不少年轻员工、办公室工作人员和自雇人士也同意这一点。 英国三星企业业务副总裁格拉姆朗表示，智能手机和平板电脑使工作变得更敏捷更有灵活性，雇主和雇员均因此而受益。 而通讯网络公司Aruba Networks的高级董事科祖博更指出，根据该公司与未来实验室联合进行的一项研究，"永远开机"的理念实际上有助于员工平衡他们的工作和生活。其中的关键是要让这种新的灵活工作环境为你服务，另外对使用智能手机要有自律性。 换言之，当你打算到海边度假时，在工作邮箱中设置"不在办公室"的功能，然后关掉手机。睡觉时也把手机放在远离床边的地方。 而格兰特博士的忠告是："你不大可能是唯一能解决问题的人"。 本文摘自： BBC中文网