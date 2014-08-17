奥巴马婉拒“冰桶挑战” 选择向慈善团体捐款

哈通社阿斯塔纳8月17日电，据中新网援引"中央社"报道，日前，民众与社会名流参与"冰桶挑战"(Ice Bucket Challenge)的影片在美国迅速传播开来。不过，美国总统奥巴马并没有将一桶冰水倒在自己头上，而是选择捐赠100美元给对抗渐冻人症的慈善团体。

据报道，美国政治世家肯尼迪家族最年长的成员，86岁的埃塞尔•肯尼迪(Ethel Kennedy)请奥巴马收下战帖，将一桶冰水倒在自己头上，并将这段画面拍摄下来，以唤起民众对肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)的关注。

不过，奥巴马前往位于马萨诸塞州鳕角(Cape Cod)海岸外的马莎葡萄园岛(Martha's Vineyard)后，选择直接捐款100美元给肌萎缩性脊髓侧索硬化症慈善机构。 白宫告诉表示："总统很感谢肯尼迪太太，想到向他下战帖，不过，总统对这项唤起关注努力的出力将以金钱为主。" 已故美国参议员罗伯特•肯尼迪(Robert F. Kennedy)的遗孀埃塞尔•肯尼迪说："欢迎来到鳕角，总统先生。我指定你接受挑战。"之后将冰水倒在自己头上，这段影片由肯尼迪家族拍摄并上传至社交网站。 为了在社交媒体唤起民众对渐冻人症的关注，肯尼迪家族有20多名成员将冰水倒在自己头上。