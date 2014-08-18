俄德法乌外长齐聚柏林：俄乌讨论避免“直接冲突”

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据环球网报道，德国外长施泰因迈尔表示，俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国外长17日齐聚柏林，旨在制定实现乌克兰东部停火的"路线图"。同时，俄乌两国外长举行危机会议，以避免两国军队爆发"直接冲突"。与此同时，乌克兰仍深陷战争泥潭。

德国外长说："首先，这里指的是关于停火路线图及有效的边防检查框架。只有通过这种方式乌克兰东部局势才能得以解决，基辅才能继续国内对话，东部人们才能通过应有方式加入这一对话。" 施泰因迈尔强调，"目前我们急需新的政治动力，否则会出现倒退危险，再次陷入极度紧张的局势"。他表示，部长们17日的会晤将促进讨论这些动力，再次重返政治解决的道路。

报道同时指出，乌克兰及俄罗斯外长在柏林举行了危机会议，旨在避免两国军队爆发"直接冲突"。斯泰因迈尔表示，如果不予以高度关注，(乌克兰的局势)将失去控制，乌克兰与俄罗斯军队可能爆发直接冲突。他指出，会议应力求向停火可能性靠拢。不过，斯泰因迈尔也表示，并不能保证会议取得希冀进展，各方离达成政治解决方案仍然遥远。 报道称，在危机会议开始之前，法国外长法比尤斯在社交媒体上表态称，优先要务应为尊重乌克兰领土完整、结束暴力并重新推进政治进程。