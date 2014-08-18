韩美联合军演正式启动 拟加强对朝监视

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据中新网援引韩联社报道，韩美"乙支自由卫士"(UFG)联合军演18日上午正式启动，此次演习将持续到本月29日。韩国军方称，在军演期间将加强对朝监视，防范朝鲜"挑衅"。

"乙支自由卫士"是一年一度的韩美防御性指挥所演习，旨在保障朝鲜半岛安全和维持韩美联合防御态势。美军方面有3万多人参加此次演习，规模与往年相似，韩国方面则有5万余人参加。作为中立国监督委员会成员的瑞士和瑞典的要员也将参观此次演习，检查《停战协定》的履行情况。 今年的演习首次正式采用韩美共同策划的"针对性遏制战略"，以应对朝核与大规模杀伤性武器的威胁。去年10月，韩美两国举行安保会议(SCM)时，两国防长商定制定"针对性遏制战略"，这是针对战时和平时朝鲜使用核与大规模杀伤性武器进行威胁、以及实际使用核与大规模杀伤性武器等各个阶段而制定的遏制战略。 朝鲜前一天发表"人民军总参谋部发言人声明"，再次谴责韩美进行"乙支自由卫士"联合军演，并威胁称不排除进行先发制人性打击的可能性。朝鲜每年都谴责韩美进行这项演习，但今年的表现比去年更为激烈，因此韩军方面将在进行演习的同时加强对朝监视和警戒。

韩国军方一位官员表示，在"乙支自由卫士"演习期间，军方将增强联合侦察力量，加强对朝监视，在前线地区也将保持毫无漏洞的应对态势。若朝鲜发起挑衅，韩方将按照计划毫不留情地予以打击。