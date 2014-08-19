分析：亚洲市场看似存在泡沫 但获利美景持续诱引投资人

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息， - 要判断金融市场触顶的高点水准，从不是一件容易的事。亚洲股市和债市在上涨数年后接近纪录水平，或许看来有些泡沫成分，但基于稳健回报及历史相对水准的综合条件，全球投资人者仍看好将有更多获利入袋。

在全球金融危机后的六年来，对收益的热烈追逐，推升亚洲股市目前站上纪录高位，债券收益率跌至危机前低位，企业以低廉成本大量发行股票和债券。

在全球对亚洲汽车和电子产品出口的大量需求提振下，加上内需强劲，企业获利快速增长，令亚洲市场更吸引人，让资金紧盯这里获利丰厚的投资。 "有人认为市场太贵，现在是退出的时候，我一点都不赞同，"Ashmore Investment Management驻伦敦投资经理Julie Dickson称。 "如果你撤出了，你将错失未来三到五年，甚至更长时间的绝佳成长题材良机，尤其是在中国和韩国。" 确实，亚洲市场似乎早该进行修正，但足以引发修正的导火线都只昙花一现，包括乌克兰-俄罗斯地缘政治紧张、阿根廷债务违约，以及三不五时出现的美债收益率上涨威胁。 其他地区在过去两个月已经降温，美国高收益债券和股票基金的资金流出，欧洲股市大跌，外资撤出拉丁美洲和欧洲股市。 亚洲市场仍是例外，基本处在企业获利超出预期、债券收益率提供良好风险缓冲的良性循环中。

**业绩优异** 亚洲股市在不到六年时间里上涨了137% 。印度、印尼、韩国和菲律宾股市，以及多数其他国家的股市表现远远超过2008年的最佳水平，有些股市甚至处于历史高位。 国内消费以及近期出口增长引领的经济复苏促进公司业绩上升，进而刺激股市大涨。迄今为止，第二季企业获利较上年同期平均增长率在25-30%。 尽管中国经济成长放缓，但分析师平均预计，今年亚洲经济成长率将是发达国家的三倍，这对疲于应对全球经济增长不平衡的投资者来说颇具吸引力。 股市大涨提升了走势突然逆转的风险，但不断有人向股市投入更多资金，令人相信市场将继续走升。 亨德森全球投资(Henderson Global Investors)部门主管Andrew Gillan表示，"你一定得看看企业获利增长的情况。在过去一年左右，亚洲企业的获利情况总体而言是利好股市的。"亨德森持有45亿美元的亚太股市资产。 没有人可以肯定，股市回调的触发因素会是什么，甚至哪部分市场会最先下跌。 Banque Internationale a Luxembourg (BIL)部门主管Hans Goetti接受路透电视采访时说，"我们知道，这场派对在某个时刻将会曲终人散，但作为资产组合经理，你有责任为客户寻找机会。" 美国公债收益率飙升可能会成为亚洲市场下跌的诱因。这也许会在2015年初发生，因为市场预期美联储将加息，从而令高收益亚洲债券遭到抛售。即便如此，除了投资者对一级市场某些债券兴致不高之外，亚洲高收益债表现一直相当不错。比如，印尼公司Berau Coal(BRAU.JK: 行情)推迟发行一笔美元债券，理由是市场环境不佳。 **风险溢价** 摩根大通JACI亚洲高收益指数.JPMACIGN目前涨幅约为7%，美国高收益指数.JPMHYDOM则为5.71%。2008年此类风险较高的亚洲债券收益率低于美国同类债券，这说明亚洲债券目前被高估的程度没有那么高了。 花旗亚洲策略师Markus Rosgen称，新兴亚洲市场估值低于历史峰值，价格平均较2007年10月的峰值低16%，但每股盈余(EPS)则比2008年中期达到的前一高位还要高出29%。 拉美和新兴欧洲市场价格亦明显低于峰值，不过企业获利也没有增长。而在美国，企业获利增长超出历史峰值，但市场价格亦是。 Rosgen近期写道，如果市场在利率上升时转向，那么亚洲股票价格的风险溢价升高后，投资者将拥有更多回旋余地。 但这并不会打消决策者的顾虑。 印度央行总裁拉詹最近接受采访时称，投资者现在活在对市场不会出现无序调整的期望和祈祷之中。2008年市场崩溃前，拉詹就曾发出过警告。 "他们还在不断新建仓位，即便他们清楚当所有人同时想撤出仓位时将会发生什么。"