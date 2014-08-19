普京：以卢布取代美元进行能源交易

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据人民网报道，俄罗斯总统普京近期宣布，全球能源销售以美元这一种单一货币进行结算，损害了世界经济。普京打算用卢布代替美元来进行能源的交易结算，此乃他回应美国制裁的另一举措。

普京强调，在美联储继续放宽货币政策导致美元无限贬值的背景下，继续使用美元将对世界各国的经济造成伤害。

普京表示，俄罗斯应致力于以卢布作为结价标准出售其石油和天然气，因为美元在全球能源贸易中的垄断地位损害了俄罗斯的经济。普京在参观克里米亚地区时说，"我们应该认真采取行动。目前我们正在尝试同意一些国家以本币进行能源交易。"

上个月中旬，俄罗斯领导金砖国家成立金砖国家开发银行和应急储备基金，这挑战了美元在国际货币体系中的龙头地位。金砖国家(BRICS)包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

美国近期对俄罗斯采取的制裁措施导致其加快行动以削弱美元霸权，并创造一个新的全球金融体系。在过去两年里，俄罗斯在与伊朗和中国的石油贸易中已经打破了强制使用美元的惯例。现在俄罗斯准备在欧洲国家运用同样的战略，欧洲约40%的能源需求需要依赖俄罗斯。普京还决定未来与其他国家进行能源交易时也将摒弃美元，采用卢布。普京的弱化美元霸权的倡议已经得到了金砖国家多个贸易伙伴的支持。

针对俄罗斯今年三月吞并克里米亚和近期乌东部危机，美国的制裁之剑对俄罗斯穷追猛打，矛头直指俄罗斯总统普京和其他寡头。普京的回应丝毫不见虚软，这导致俄罗斯同西方的关系直线下降。目前看来，俄罗斯作为世界首屈一指的能源大国，完全有能力撼动美元的"王位"。