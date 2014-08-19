哈萨克电脑天才将赴谷歌总部任职

哈通社阿斯塔纳8月19日电，据massaget.kz网站报道，阿兹伊兹汗这些天的日程安排的非常满，赴美前的各种准备工作、走前与亲朋好友的聚会、父母每天的叮嘱都让他每天东跑西跑。 但他心里是乐滋滋的，想到即将要到梦寐以求的硅谷生活，并在世界顶尖的IT公司-谷歌工作，他嘴边不时的会露出一丝得意的笑容。

阿兹伊兹汗•阿勒姆汗出生于哈萨克斯坦塔拉兹市，中学就读于该市江布尔州哈萨克-土耳其重点中学，2010年以优异的成绩被哈萨克斯坦-英国技术大学录取。阿兹伊兹汗从小开始对信息技术情有独钟，中学7年级时，他就能维修电脑、安装操作系统，并开始对电脑软硬件工作原理和结构进行深入探索研究。进入大学校门的第一年他就被哈英大学编程奥林匹克队录取，并与团队代表哈萨克斯坦参加了众多国际赛事。 2012年，第36届ACM国际大学生程序设计竞赛 哈萨克斯坦-英国技术大学参赛团队

2012年，由阿兹伊兹汗带领的团队在华沙大学举行的第36届ACM国际大学生程序设计竞赛中首次进入决赛阶段，并最后获得第16名。这是哈萨克斯坦大学在该竞赛中获得的最佳成绩。据了解，该届ACM国际大学生程序设计竞赛总决赛的112支队伍是从全球85个国家、2219所大学经过6大洲预赛中脱颖而出的，其中包括哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、卡内基梅隆大学、普林斯顿大学等世界一流大学。

也是在这一年，Facebook公司注意到了阿兹伊兹汗，并邀请他到公司总部实习。阿兹伊兹汗在大三暑假期间到Facebook 公司总部通过了三个月的实习。阿兹伊兹汗表示，这三个月的实习收获很大，在高科技公司云集的硅谷他结识了众多与自己志同道合的优秀年轻程序工程师，并开始应聘这些公司，力争为自己创造众多选择机会。在Facebook公司通过了实习回国之后，阿兹伊兹汗收到了该公司的正式聘请，但他最终还是选择了到谷歌公司发展。 Facebook 公司实习生

阿兹伊兹汗在谷歌波兰分部通过一系列考核之后，如愿被谷歌提前聘取，当时他还是大四学生。阿兹伊兹汗今年顺利完成了大学学业，以优异成绩获得学士学位。现正忙碌于赴美工作的准备之中阿兹伊兹汗说："我认为，我不会在美国定居。我们才刚毕业，需要工作经验，需要更多的磨练。我在那边学到更多的经验，更多的知识之后，我一定会回到哈萨克斯坦的。因为我们国家的信息技术需要我们为之献力，这也是我们的责任。"