利比里亚的防疫封锁催生"瘟疫村"

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息- 为控制埃博拉疫情，利比里亚对疫情严重的偏远村庄实施隔离，从而催生了类似中世纪欧洲"瘟疫村"与外界隔绝的局面。

因食品和药品供应短缺，许多被隔离地区的村民面临这样的抉择：是留在原处，可能面临死亡；还是偷偷规避隔离措施，可能使得疫情进一步扩散。 在利比里亚北部Lofa州的Boya，30岁的Joseph Gbembo感染了埃博拉病毒，却顽强地活了下来。他说家族里有9人死于埃博拉病毒，他现在要养活10个不满五岁的孩子，还要帮助家族内的五个寡妇，感觉力不从心。 他的邻居担心染上埃博拉病毒，根本不愿意跟他说话，还指责是他把病毒带到了村子里。 他说："我很孤单。没人愿意跟我说话，人们都离我远远的。"他说，孩子们没得到食品或医疗援助，没得到来自政府官员的帮助。 援助人员表示，若不尽快得到援助，像Boya这样村子里的村民会沿着丛林里的小路逃走。 Lofa州的慈善机构工作人员Tarnue Karbbar说："如果得不到充分的医疗支持、食品以及水，这些人就会自己设法去找食物，这可能导致病毒进一步扩散。" 埃博拉疫情已导致西非四国至少1,145人死亡，而在截至8月13日的一周中，Lofa州的新增病例超过了其他所有地区，新增124个感染病例，死亡人数增加60人。 世界卫生组织（WHO）和利比里亚官员警告称，因医疗人员难以进入丛林深处的偏远村庄，实际死亡人数可能远比通报的人数要高得多。