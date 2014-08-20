俄媒：中国成俄企最大“海外债主”

哈通社阿斯塔纳8月19日电，据新华网援引参考消息报道，俄罗斯《消息报》8月19日刊登题为"俄罗斯停止向西方借款"的文章：

俄罗斯企业在今夏西方银行制裁前夕已大大减少了向欧美的借款。据俄央行最新统计，对美国的贷款余额(即借贷资金和偿还资金之间的差额，这里指俄罗斯公司债，银行和公民借款除外)从2013年第一季度的1.39亿美元减少到2014年第一季度的4400万美元。向欧洲国家(它们是俄企传统的资金市场)的借款也锐减90%，对一些国家的借款余额为负。俄企年初就开始寻找新的借贷资金来源，主要选择了中国，俄企2014年第一季度从中国吸引资金131.6亿美元，而去年同期仅为3200万美元。从中国贷款的主要是俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业公司，它们占上述贷款金额的90%。 据俄央行统计，在俄企借款数额排名中中国跃居第一，中国同时成为对俄企最具吸引力的三个国家之一，另外两国是卢森堡和日本。 专家指出，在发生斯诺登、叙利亚危机和乌克兰危机这一连串事件时，就已预测到俄企会转而寻找新市场。 Binbank公司长期融资中心主任弗拉基米尔•西萨乌里说，美国资本市场规模为80万亿美元，欧洲约为60万亿，日本和中国加起来约有50万亿。在亚洲国家和地区中，中国、新加坡、日本和香港拥有最稳定和最大的银行系统。 BKF银行分析部主任马克西姆•奥萨德奇说，海外借贷减少和转向东方这两个趋势随着制裁的升级肯定会进一步加强。 【俄罗斯《消息报》8月19日报道】题：俄旅游业目光转向中韩 莫斯科政府正为旅游业的艰难时期作准备，因为政治局势使欧盟游客数量大大减少。莫斯科旅游委员会主席谢尔盖•施皮尔科表示，市政府正与旅行社、酒店一起制定针对"反俄宣传较少国家"的方案，首先是中国和韩国。莫斯科打算主要在这些国家进行旅游宣传。莫斯科的旅行社已开始寻找讲汉语和韩语的新导游。 俄餐馆与酒店经营者联合会副主席瓦季姆•普拉索夫表示："美国已不再有人来我们这儿，欧洲客人减少了大约一半。" "国际旅行社-托马斯•库克"旅游公司总经理列昂尼德•马尔梅尔表示，该公司打算在下一季将目标对准那些"与俄关系良好的国家"，如中国、印度、巴西、韩国和中东国家。 【《俄罗斯商业咨询日报》8月19日报道】题：俄借助中国服务器减少对美依赖 俄准备更加积极地采购中国服务器、复杂电信设备和数据存储系统。这将有助降低对如今在国家采购中占主导地位的美国设备的依赖。俄还希望向中国出售软件。 彭博新闻社前不久报道称，中国打算拒绝IBM的大型机(服务器)。中国政府认为，美国情报机关通过这种设备窃取了中国的工业机密。 中国已开始向俄提供通信设备。比如，俄电信运营商梅加丰电信公司6月初与中国华为公司签了数百亿卢布的合同，向后者购买用于建设2G、3G和LTE网络的设备。俄国家电信运营商俄罗斯电信公司与华为签了有关在萨哈林-马加丹-堪察加铺设水下通信光缆的合同。中企通过竞标赢得了这份30亿卢布(约合0.83亿美元)的合同。俄罗斯电信公司还用华为的设备建设了索契冬奥会的通信网。 与此同时，有很多俄软件公司在中国落地，比如I-Free、Abbyy和spirit等。俄软件业协会主席瓦连京•马卡罗夫说："所有公司都希望进入中国。"据他估计，与中国服务器、智能手机、电脑和其他设备生产商合作可给俄软件公司带来巨大好处。