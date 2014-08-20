新疆察布查尔锡伯自治县举行"卡伦"祭拜大典

哈通社阿斯塔纳8月20日电，据天山网消息，8月19日，伴着清晨第一缕晨曦，来自中国全国各地的锡伯族代表、对口援疆省市、察布查尔县各族干部群众代表共计1764人在该县爱新舍里镇纳旦木"卡伦"举行"卡伦"祭拜大典，庆祝察布查尔锡伯自治县成立60周年暨锡伯族西迁250周年。

8时30分，位于"卡伦"外围的18处狼烟依次点燃，最后点燃位于"卡伦"最中央的第19处"卡伦"，预示锡伯营在新疆分管驻守的19处"卡伦"，重现"卡伦"瞭望、守卫的职责。



8时36分，祭拜"卡伦"仪式正式开始，领队与8名"博利达"（弓长）至嘉宾观众席前行八旗提刀礼，并指挥由全县各乡镇场农牧民群众1020人组成的千勇祭队伍，每人齐射3支鸣镝，5分钟内3060支鸣镝射向天空，全场镝声震天，表达着全县19万各族同胞传承屯垦戍边、精忠报国、建设家乡、与祖国一起走向复兴、走向辉煌的决心。1020人的千勇祭祀队伍，统一着清兵服装，代表着250年前从盛京锡伯家庙出发的1020名锡伯族官兵。



活动现场，沈阳、北京、乌鲁木齐等地的锡伯族代表和盐城援疆代表以及察布查尔县老干部代表一起上前进献花篮、整理飘带，缅怀先辈的丰功伟绩。随后8名劳模、先进人物代表8个牛录"卡伦"卫士的后裔，向先辈敬酒、磕头祭拜，深切缅怀先辈的功绩。



据介绍，"卡伦"是满、锡伯语kalun的译音，在满语、蒙古语、锡伯语中均有"瞭望"、"守卫"、"哨所"之意。是忠诚、英勇、坚毅的化身。祭拜"卡伦"就是永远不忘两百多年来锡伯先辈们肩负保卫祖国神圣使命，以图伯特为首领的锡伯军民弯弓守土、开渠辟田、自强不息的民族自豪感；是察布查尔各族人民对回顾历史、缅怀先烈、以史为鉴、启迪后人的爱国主义教育活动。



当日下午，该县还在锡伯民族博物院举行了公祭图公大典，表达察布查尔各族人民及全国各地锡伯族人民永远铭记图伯特的丰功伟绩，永远传承图公精神；强化对图伯特带领锡伯族军民克服困难，历时7年开凿兴建了近100公里长的察布查尔大渠历史壮举的铭记，并以此增强海内外锡伯人的民族凝聚力和文化认同感。

