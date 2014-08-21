加沙战火重开 哈马斯军事领袖妻儿遇袭

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，2014年8月20日，加沙，哈马斯武装领导人穆罕默德•德伊夫的妻子和幼子在以色列空袭中遇难，民众参加他们的葬礼。

以色列新一轮空袭造成加沙11名巴勒斯坦人死亡，据称包括哈马斯军事领导人穆罕默德•德伊夫的妻儿。

据路透社8月20日报道称，以色列军方在19日冲突再起后，进行了60轮空袭，而巴勒斯坦方面向以投掷了近80枚火箭弹，其中部分被以色列铁穹反导系统拦截。 十天来的短暂沉寂被暴力打破，以色列"护刃行动"已经进行到第五周。加沙地带已有2029人丧生，多为平民，180万人口中有42.5万人流离失所。以色列方面64名士兵战死，3名平民死亡。 哈马斯方面称以19日对加沙的空袭旨在杀死哈马斯军事领导人德伊夫--德伊夫本人被认为一手策划了哈马斯"地道战"战术。以色列方面并没有官方承认这一点，但据信从20世纪90年代中期开始，以色列方面部署了4次针对德伊夫的空袭。德伊夫的妻子和其7月大的儿子在爆炸中丧生，而德伊夫本人是否遇袭尚不能确认。 19日，一名以色列高级官员表示，以当局称加沙地带武装分子破坏停火协定，要求在开罗参加旨在结束加沙冲突谈判的代表团回国。而巴方代表称，谈判没有取得进展，责任在以色列方面。 以发言人罗格夫（Mark Regev）说："在开罗的谈判需要双方绝对的停火，因此在加沙的火箭弹再次发射时，我们认定这不仅违反停火协议，也破坏了谈话的基础。" 联合国秘书长潘基文强烈谴责破坏停火协议的行为，同时表示对这种行为"极端的失望"，呼吁双方防止事件再度升级。 另外，英国《卫报》20日报道称丧生者包括德伊夫的妻子与"2岁大的儿子"，《环球时报》与《中新网》报道称死者为德伊夫妻子与"2岁的女儿"。