中国法院以故意杀人罪判处一名德国人死刑

哈通社阿斯塔纳8月21日电，据环球网援引外媒报道，中国厦门中级人民法院8月19日做出一审判决，以双重谋杀罪判处一名德国人死刑，但发言人并没有公开被判刑者姓名。这也是首例德国人在中国被判处死刑的案件。

报道援引德新社报道称，涉案嫌犯的是一名36岁的德国男子，来自上巴伐利亚州。2010年6月，他在厦门杀害了委内瑞拉籍前女友和她的新男友，然后自杀未遂。被杀害的这名男子同样也是德国人，女性死者生前曾在慕尼黑读书，读书期间与后来杀害她的男子建立过恋爱关系。这名女性当时持有的是委内瑞拉护照。 据报道，行凶者将其前女友以及前女友的生活伴侣骗入厦门的一家高档酒店。目击者称，行凶者当时身穿黑色制服，他在街上暗中等待两名受害者的出现，然后残忍地将二人杀死。据目击者讲述，女性死者甚至跪在地上请求行凶者手下留情，但是还是未能幸免于难。两名死者生前育有一子。这名6岁儿童目前在德国的亲戚家生活。

行凶者和前女友曾一起在慕尼黑学习中文。2005年夏天，女方同男方分手。男方一直无法接受分手的事实，据其朋友讲述，自此之后他开始跟踪尾随前女友。还有消息称，行凶者曾经多次威胁过前女友，导致女方不得不求助警方。2006年，女性受害者前往厦门留学。有猜测认为，行凶者专程前往中国为了杀害两名受害者。行凶者在行凶之后试图自杀，但是只是受了重伤。 报道称，德国官方表示，这一裁决还需要最高人民法院裁定，德国反对死刑，将尽一切可能使判决撤销。有分析指出，如果被告不上诉，死刑将很快被执行。如果死刑执行，这名德国人将是第一个在中国被执行死刑的德国人。