哈萨克乐器斯布孜额传承人—哈德勒别克•浩安

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据天山网报道，中国新疆伊犁哈萨克自治州布尔津县阔斯特克乡居住着一名哈萨克族斯布孜额传承人---哈德勒别克•浩安。

斯布孜额吹奏曲是哈萨克族世代流传的传统音乐，分布在世界各地的各哈萨克族聚居区。十一世纪成书的《突厥语大词典》将斯布孜额解释为"一种笛子"。由此可见，在此之前，斯布孜额就已经出现。 哈萨克族长期过着逐水草而居的游牧生活，对自然、宇宙有独特的理解，斯布孜额神秘而空灵的音色恰好对应着这种感悟。斯布孜额是多泛音的吹管乐器，所发之音低音区稀疏，高音区密集。音色飘逸、悠远，宜奏抒情性乐曲，并能用颤音、装饰音等奏法模拟大雁等动物的鸣叫。流传至今的相关曲目有：《孤女》、《两个想法》、《悲伤的母驼》、《独身汉》、《孤女的悲哀》、《白哈巴河之波》、《加尼别克的四岁青马》《序曲》等。 由于哈萨克民族乐器的发展和创新，在中国哈萨克族群体中精通斯布孜额的前辈们已过世，愿意学习斯布孜额演奏技艺的年轻人越来越少。 目前在布尔津县较具代表性的传承谱系有两支,分别为家族相传与师徒相传。哈德勒别克•浩安为家族相传。 哈德勒别克•浩安,男,哈萨克族,出生于1955年6月,曾跟从舅舅托胡达尔汗学习斯布孜额的吹奏方法。2010年6月，被中国新疆维吾尔自治区评为"哈萨克族非物质文化斯布孜额"传承人。