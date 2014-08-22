俄媒：中国在乌兹别克斯坦填补美国空隙

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据参考消息网报道 外媒称，乌兹别克斯坦总统伊斯拉姆•卡里莫夫8月19日至20日对中国进行为期两天的国事访问。双方发表了联合宣言，并签署了一系列协议。专家认为，中国在可预见的未来将成为乌兹别克斯坦的主要外交方向之一，这将挤占一部分美国在塔什干所处的外交地位。

俄罗斯《独立报》8月20日发表题为《中国在乌兹别克斯坦填补美国空隙》的文章称，中国不仅成为乌兹别克斯坦重要经济伙伴，也是重要政治伙伴。卡里莫夫在与中国国家主席习近平举行会谈时，就两国关键合作领域以及一系列地区和国际问题交换了意见。

报道称，卡里莫夫一贯支持北京在台湾、西藏和其他涉及领土主权完整的敏感问题上的立场，并为中国投资乌兹别克斯坦敞开了大门。

专家还对卡里莫夫此次访问的政治含义非常重视。俄罗斯中亚和中东问题专家亚历山大•克尼亚泽夫说："美国近期一直在与乌兹别克斯坦谈判在其境内设立军事基地的问题，但被乌方拒绝。种种迹象表明，卡里莫夫依然很自信，不打算将鸡蛋都放在同一个篮子里。卡里莫夫对北京的访问意味着，中国在可预见的未来将成为乌兹别克斯坦的重要外交方向之一，将挤占一部分美国在塔什干所处的外交地位。"

克尼亚泽夫认为，从乌兹别克斯坦国家利益的角度而言，上述做法相当合理：与美国不同，中国有能力投资乌实体经济，而不是保障抽象虚幻的"人权"或"民主价值观"。去年，乌中贸易额突破40亿美元。

乌兹别克斯坦暂时还可以在世界大国之间左右逢源。塔什干有些担心中国的人口扩张，在莫斯科和北京之间周旋。克尼亚泽夫说："可以推测，乌兹别克斯坦今后一段时间的主要外交方向将是深思熟虑地平衡对俄与对中关系，同时继续对西方敞开大门。"

据报道，包括阿富汗局势在内的安全问题也是卡里莫夫与习近平会晤的主要议题之一。卡里莫夫访问中国恰巧在9月11日即将于杜尚别举行上合组织峰会之前。克尼亚泽夫说："此次峰会将在整体国际局势以及奠定上合基调的俄中关系发生根本变化的背景下举行。乌中两国领导人在北京可能也谈到了这一点。会谈之后，卡里莫夫在峰会上对建立上合组织银行和上合组织该对乌克兰局势采取什么回应的观点也许会更明确一点。"