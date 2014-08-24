研究报告:人类智力已达巅峰 发展潜力接近耗竭

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据外媒报道，人类文明正以前所未有的速度向前推进。然而，一项最新研究发现，随着科技向智能化发展，人类变得越来越愚蠢。

在英国、丹麦和澳大利亚进行的IQ测试表明，三国居民智商近10年内呈明显下降趋势。科学家对这一趋势是否会持续下去看法不一，一些研究者认为人类的智力目前已到达巅峰。文/郑佳文 本报讯 据英国《每日邮报》报道，一项由丹麦政府主导、用于测定公民是否适合服兵役的IQ测试显示，从1998年以来，丹麦人的平均IQ已下降了1.5分。此外，针对英国和澳大利亚的IQ测试也出现了类似的下降。这不由得让科学家们忧心，科技越发达，人类越愚蠢。 智商发展潜力接近耗竭 这篇发表在《新科学家》上的研究报告称，人类的IQ之所以越来越低，是因为人类早已在智力上达到巅峰。 从上世纪30年代到80年代，美国人的平均IQ得分上升了3分，在战后的日本和丹麦，IQ测试得分也显著增加，这一趋势被称为"弗林效应"。"弗林效应"的形成要归功于营养、居住条件和教育的改善。 现在， 一些科学家认为，居住在发达国家的人已到达了"弗林效应"的终点，智商差异减少的同时甚至呈下降趋势。包括詹姆斯•弗林在内的科学家们都认为，更好的教育可能扭转了这个趋势，指出已发现的下降趋势可能仅仅是个信号。 但其它科学家并不像弗林这样乐观，他们认为"弗林效应"可能掩盖了导致智力下降的基因。越来越多的人把智商挖掘到了极致，因此智商发展的潜力已接近耗竭。 阿尔斯特大学心理学家理查德•林恩发现，人类的遗传潜力正在下降。通过比较1950年和2000年全世界的平均IQ，林恩发现，人类的智商已降低了1分。他预测，假如这个趋势持续下去，到2050年，人类的IQ将再下降1.3分。 比利时布鲁塞尔自由大学的迈克尔•伍德利教授的研究也印证了人类智商的下降。伍德利发现，人类的反应速度相较维多利亚时代(1837年～1901年)降低了很多。这与人类的遗传潜力的下降不无关系，先前的研究证明思维敏捷的人反应速度更快。他说，如果将人类反应时间的延长换算成智商的损失，那人类的IQ每十年至少下降1分。 "问题"将被自行矫正？ 阿姆斯特丹大学心理学教授扬德的研究更为悲观，他认为西方人的IQ从维多利亚时代到现在已下降了14分。他解释，正是因为受过高等教育的人生的孩子数量越来越少，人类的后代大量来自不大聪明的人，整体智商才出现下降。 尽管伍德利和其他科学家认为人类智商下降的趋势将持续下去，但弗林认为，假如人类IQ已发展到"弗林效应"的终点，那么人类的智商水平将达到一个比较稳定的状态。 弗林还认为，即使人类变得越来越笨，更好的医疗条件和更发达的技术意味着大多数人会倾向于生育更少的孩子，这样智商下降的"问题"也会自行被"纠正"。