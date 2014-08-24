俄罗斯进入乌克兰援助车队全部返回

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据外媒报道，俄罗斯人道主义援助车队23日在乌克兰东部卢甘斯克市完成任务后，经由边境检查站返回俄罗斯。欧洲安全与合作组织观察员当天晚些时候说，俄罗斯援助车队全部车辆都已返回俄境内。

此前一天，俄援助车队在未经乌克兰当局批准情况下进入乌东部地区，引发乌当局和多个西方国家强烈谴责。路透社评论说，在德国总理安格拉•默克尔抵达乌克兰首都基辅之际，俄车队全部返回国内可能从一定程度上帮助缓解紧张局势。 俄新社23日援引俄海关部门官员的话报道，俄援助车队分为6组陆续返回俄境内。多家媒体记者在俄乌边境地区看到，200多辆卡车经由伊兹瓦里诺-顿涅茨克边境检查站驶入俄边境小镇顿涅茨克。这一小镇与乌克兰东部民间武装第一大据点顿涅茨克市同名。 伊兹瓦里诺-顿涅茨克边境检查站由乌克兰东部民间武装控制，俄援助车队前一天正是通过这里驶入乌境内。一名美联社记者在俄乌边境乌克兰一侧查验了俄车队约40辆卡车，证实其中已空无一物。 大量卡车卸下货物空车返回 俄罗斯外交部23日发表声明说，俄人道主义援助车队已完成向乌东南部地区运送物资的任务，俄方愿继续与红十字国际委员会合作。 不过，这份声明中没有说明俄援助车队运抵物资至目的地的详细过程。根据俄方说法，车队共载有约2000吨物资，包括谷物、糖、儿童食品、医疗用品、睡袋和发电设备等。 俄罗斯电视台画面显示，俄援助车队多辆卡车在卢甘斯克市一处货物转运站卸下物资。卢甘斯克市一名官员向法新社记者证实，大量卡车已卸下货物，民间武装已开始组织向当地民众分发援助物资。 卢甘斯克市是乌东部民间武装第二大据点，连日来一直遭政府军包围，导致众多家庭水电供应切断，粮食和能源告急。 欧安组织观察团负责人保罗•皮卡德23日晚些时候证实，俄援助车队已完成任务，全部车辆都已返回俄境内。他表示，俄罗斯人道主义救援车队返回俄境内是在"正常模式"下进行的，没有发生任何意外事件。 他说，俄车队共有227辆卡车驶入乌境内，而不是俄方先前所说的约280辆。其中，7辆卡车已于22日回国，其余220辆则于23日全部返回。 俄罗斯电视台电视画面显示，俄海关人员查验返回的卡车后，证实其中已空无一物。 美国未及时报道车队回国动态 俄罗斯外交部23日嘲讽美国"迟钝"，未能及时报道俄援助车队已全部回国的动态。 俄新社援引俄外交部女发言人玛丽亚•扎哈罗娃的话说："美国一向吹嘘自己拥有技术监控设备，但奇怪的是，美国至今还不知道俄罗斯人道主义援助车队已离开乌克兰，返回俄联邦。" 扎哈罗娃同时说："我们希望，美国与其揪住俄人道主义援助的话题不放，还不如把这种坚定的态度用于呼吁乌克兰交战双方立即停火。" 俄罗斯援助车队入境让乌克兰两难 此前，多家媒体认为，俄罗斯救援车队入境让乌克兰当局陷入两难境地：如果俄罗斯车队在乌克兰境内遭到直接或间接的袭击，可能会引发俄方采取强硬措施；而如果暂停在东部地区的军事行动，以保证车队安全，又会给东部民间武装喘息之机。 路透社认为，俄罗斯救援车队进入卢甘斯克可能会使得乌政府军被迫收缩攻势，因为如果救援车辆被击中，将给俄罗斯采取进一步行动提供借口。但是，暂停攻势将给正处于下风的民间武装提供重新集结的机会。 对此，俄罗斯驻联合国大使维塔利•丘尔金22日说，俄罗斯决定派车队进入乌克兰是因为乌当局"指挥系统"混乱，俄罗斯不愿再与之周旋。而西方国家和乌克兰则认为"俄罗斯未经乌克兰批准派遣车队进入乌克兰是进一步的挑衅行为，侵犯了乌克兰主权和领土完整"。联合国安理会22日举行闭门会议，讨论俄罗斯车队进入乌克兰一事，但各方未能达成一致。