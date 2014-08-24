埃博拉疫区国家存在藏匿患者现象

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据外媒报道，世界卫生组织22日宣布，为应对肆虐西非地区的埃博拉疫情，世卫组织已经草拟了一个为期6至9个月的战略方案，并将根据事态进展适时予以调整。另外，据世卫组织近日一份声明中表示，疫区国家存在埃博拉患者被藏匿的现象，这些地方成为疫情"阴影区"。

世卫组织发言人法德拉•沙伊卜说，这是一份关于如何抗击埃博拉疫情的行动方案，详细记述了世卫组织及其合作伙伴"在今后6至9个月内的具体策略"。 而针对埃博拉疫情结束时间的问题，她说："坦白说，没人知道这次暴发的埃博拉疫情将于何时结束。" 沙伊卜介绍，当连续两个潜伏期或42天内没有确认新增病例，即可宣布该地区的埃博拉疫情结束。 另外，世界卫生组织22日发表声明说，重申了当前西非地区埃博拉疫情的严重程度被低估。 世卫组织说，由于不理解埃博拉防控的相关措施，畏惧确诊后受到排斥，疫区的一些家庭将埃博拉出血热患者藏匿起来并否认被感染，或不通知防疫人员自行埋葬死因不明者的遗体。此外，抵触情绪和缺乏交通工具等原因，还导致一些疫区流言四起和某些出现疫情的村落仍处于检测盲区。 世卫组织说，目前仍在蔓延的疫情依然对防控努力构成挑战，西非地区的医护人员数量、医疗服务、医用设备及个人防护装备等均不能满足需要。 世卫组织在这份声明中表示，"对埃博拉还没有(直接有效的)治疗手段，一些人认为让染病的至亲在家中过世更为安详。"声明说，"还有些人认为接受隔离(观察)会感染病毒，最终死亡"。 按声明的说法，许多患者过世后，家人在没有向政府相关部门报备的情况下便将遗体下葬。由于缺少人手、交通不便加之当地社区阻挠医务人员进入，一些偏远地区成为外界难以掌握疫情状况的"阴影区"。 另外，一些医疗机构近期因突然涌入大量埃博拉患者而人满为患，也暗示有相当数量的病人先前没有被纳入政府医疗监控系统的范围。 根据世卫组织当天发布的疫情最新通报，截至20日，几内亚、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚累计发现埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例2615例，死亡1427人。