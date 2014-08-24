美酝酿打击叙境内极端组织

哈通社阿斯塔纳八月24日电，据人民日报报道，美国白宫国家安全事务副助理罗兹8月22日在新闻发布会上称，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织残酷杀害美国记者福利的行为被视为是针对美国的恐怖袭击。罗兹说，华盛顿已经准备好对在叙利亚的"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"采取行动。不过，有美国国防部官员与军事专家指出，打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"在叙利亚境内的目标会让美国深陷战端，但如果不打击，就会让其在叙利亚获得喘息的机会，以后要想完全消灭该组织就会非常困难。

据悉，奥巴马政府正考虑是否征求国会授权，以更强有力的方式干预叙利亚局势。奥巴马可能考虑的选项包括：加快和强化对叙利亚温和反对派的培训并提供适当武器；支持地区其他势力打击伊斯兰极端组织；利用无人机打击在叙利亚境内的极端组织领导人。但白宫高级官员称，目前尚不清楚奥巴马是否会授权新的军事打击行动。 就美国是否会空袭"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"在叙利亚境内的目标，美国防部长哈格尔称，美国正考虑所有选项。哈格尔同时指出，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"装备精良且资金雄厚，不仅是个恐怖组织，还是一支结合意识形态、战术与战略的武装力量。 有舆论指出，美国在叙利亚实施打击行动是有风险的：一方面，极端分子拥有地对空导弹，另一方面，叙利亚政府军也掌握着叙利亚的领空。19日，叙利亚外交部副部长梅克达德表示，叙利亚愿与各方联手打击恐怖主义，但绝不同那些一边喊着反恐、一边暗中纵容甚至资助恐怖、极端组织的国家合作。他说，反恐行动需在国际社会制定的多边协议框架内进行，任何单边行动都是对国家主权的侵犯。叙利亚官方和舆论普遍认为，极端组织和美国的联系极其紧密。 今年6月初以来，以"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织为首的武装相继占领伊拉克西部、北部和东部大片领土。而在此之前，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"已经占据了叙利亚至少1/3的国土，主要盘踞在东部的拉卡、哈塞克和代尔祖尔3省。此外，据消息灵通人士向本报记者透露，目前在首都大马士革郊区至少有1000名"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"的武装分子在发展势力，伺机渗透。此外，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"已经同"基地"组织下属的"努斯拉阵线"合作，后者在叙利亚的势力范围更广。 叙利亚智库、大马士革战略研究中心主任巴萨姆在接受本报记者采访时表示，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"在叙利亚已经渗透到普通民众之中，即使是跨境空袭，美国的收效也是有限的。而该组织之所以能坐大，依赖于外部源源不断的人员和物资援助。因此，切断外部的援助和供给十分必要。