美酝酿打击叙境内极端组织
据悉，奥巴马政府正考虑是否征求国会授权，以更强有力的方式干预叙利亚局势。奥巴马可能考虑的选项包括：加快和强化对叙利亚温和反对派的培训并提供适当武器；支持地区其他势力打击伊斯兰极端组织；利用无人机打击在叙利亚境内的极端组织领导人。但白宫高级官员称，目前尚不清楚奥巴马是否会授权新的军事打击行动。 就美国是否会空袭"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"在叙利亚境内的目标，美国防部长哈格尔称，美国正考虑所有选项。哈格尔同时指出，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"装备精良且资金雄厚，不仅是个恐怖组织，还是一支结合意识形态、战术与战略的武装力量。 有舆论指出，美国在叙利亚实施打击行动是有风险的：一方面，极端分子拥有地对空导弹，另一方面，叙利亚政府军也掌握着叙利亚的领空。19日，叙利亚外交部副部长梅克达德表示，叙利亚愿与各方联手打击恐怖主义，但绝不同那些一边喊着反恐、一边暗中纵容甚至资助恐怖、极端组织的国家合作。他说，反恐行动需在国际社会制定的多边协议框架内进行，任何单边行动都是对国家主权的侵犯。叙利亚官方和舆论普遍认为，极端组织和美国的联系极其紧密。 今年6月初以来，以"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织为首的武装相继占领伊拉克西部、北部和东部大片领土。而在此之前，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"已经占据了叙利亚至少1/3的国土，主要盘踞在东部的拉卡、哈塞克和代尔祖尔3省。此外，据消息灵通人士向本报记者透露，目前在首都大马士革郊区至少有1000名"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"的武装分子在发展势力，伺机渗透。此外，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"已经同"基地"组织下属的"努斯拉阵线"合作，后者在叙利亚的势力范围更广。 叙利亚智库、大马士革战略研究中心主任巴萨姆在接受本报记者采访时表示，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"在叙利亚已经渗透到普通民众之中，即使是跨境空袭，美国的收效也是有限的。而该组织之所以能坐大，依赖于外部源源不断的人员和物资援助。因此，切断外部的援助和供给十分必要。