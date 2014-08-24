利比亚民兵武装再遭不明来源飞机空袭

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据新华网报道，利比亚米苏拉塔民兵武装的一名发言人２３日说，该武装当天在首都的黎波里遭不明来源的军机空袭，造成至少１１人死亡。

这名发言人告诉新华社记者，当天早晨，米苏拉塔民兵武装位于的黎波里国际机场附近的多处驻地遭空袭，已造成１１人死亡、２０人受伤。该发言人称，当天进行空袭的并不是利比亚军机，而是支持世俗势力武装的外国军机。 不过，目前尚无法证实当天实施空袭的军机到底来自何方。 自７月１３日以来，米苏拉塔民兵武装联合多支支持宗教势力的民兵武装，与支持世俗势力的津坦民兵武装在的黎波里持续爆发武装冲突。 本月１８日，米苏拉塔民兵武装在的黎波里首次遭不明来源军机空袭，至少５人死亡。利比亚世俗势力代表人物、退役将领哈夫塔尔的一名下属随后宣称，由哈夫塔尔控制的武装当天在的黎波里实施了空袭。但利比亚总参谋部认为实施空袭行动的应该是外国军机。 除了在的黎波里的冲突持续升级外，利比亚各派武装在东部城市班加西的冲突也在继续。面对利比亚政府和国际社会要求立即无条件停火的呼吁，各派武装置若罔闻，利比亚局势全面失控。