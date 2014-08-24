环保专家：想吃肉 还是想环保？

每年我们都会养活并吃掉650亿只动物，那可就是地球上一个人干掉九只动物。如此一来，地球受得了吗？想当个负责任的"肉食者"吗？这个答案还真不好说。

我也是个喜欢吃肉的人。但我知道，要想满足地球上数十亿和我喜好相同的人，地球要付出代价。 地球表面有三分之一的冰川融化是让饲养动物给弄成的，无论是肉被我们吃了，还是产的奶被我们喝了。 我们产的大约30%的粮食都喂了牲畜了。所以，联合国粮农组织的报告显示，人为的温室气体排放里面，有14.5%就来自饲养牲畜，这个比例和全世界的汽车、飞机、船舶和火车加在一起排放的一样多。 如果这个听起来还不够吓人的话，据说未来40年里，随着人们更有钱了，我们吃肉的总量还要再多一倍。这该如何应对呢？ 温室气体 为了寻找答案，我特地去了全世界最能吃肉的国家之一的美国。 在堪萨斯的弗林特希尔斯大草原上，这里的牛仔们、和牛仔妹妹们放养牲畜的历史已经有150年了。 这里的牛在被屠宰前，自在地生活在山坡上，完全是一副最理想的畜牧画面。 但这里面隐藏着一个大问题。当我走进这里的牛群没多久，我随身携带的甲烷探测仪就达到报警的峰值。这要是在油田里，这个通常用来提示危险气体泄露的装置早就叫唤起来了。 这说明，这群牛正制造着超大量的甲烷气体。 一头牛每天打嗝、放屁就能释放500升甲烷。那要是15亿头牛同时放屁、打嗝的话，可想而知我们的地球得承受多少这种温室气体。 你可知道，在温室气体里，甲烷可比二氧化碳厉害25倍。

而"罪魁祸首"就是牛吃的草。要想减少牛在消化草时释放的甲烷，就得给牛"改食谱"。 我在得克萨斯看到一种完全不同的饲养方式，成千上万的牛吃的不是草，而是在圈里吃一种用玉米、脂肪、生长激素和抗生素做成的东西。 这玩意听起来很不环保，但这里的负责人因格勒(Mike Engler)说，他们的饲养方式"更绿色"、对环境的危害更小。 相比传统的畜牧方式，这种配方食谱让牛长得更快、释放甲烷更少。调查显示，甲烷释放量差不多少40%。 虽然英国还没采用这种养牛方式，但这种集中饲养、吃玉米的牛确实排放温室气体的量少了，似乎也更环保了。不过，牛的日子可不好过了。 吃什么 那我们怎样才能既解馋，还能减少祸害环境呢？ 科学家们通过一种叫做"生命圈"技术得出数据显示，最影响环境的就是吃草的牛和羊，而杂食的猪和鸡就好些。

吃贻贝、也就是俗称的"海红"，是最环保的，饲养"海红"几乎不消耗任何能量。 不过，标榜自己"环保"的人还是有难题。"最环保"的鸡可不是自然放养、或是"Organic"(中国称为"有机")的，而是那些圈在笼子里集中饲养的鸡。 要不就尝尝昆虫、多吃鱼，甚至是"人工肉"来摄入动物蛋白，但目前这些选项都不令人满意。 就我的经验而谈，吃肉最环保的办法就是吃"海红"。 从海里到餐盘上，英国舍特兰德地区养殖的"海红"非但不会释放温室气体，它们还会吸入二氧化碳，并锁定在贝壳里。 那就炒盘"麻辣海红"，怎么样？

（本文摘自： BBC中文网 ）