男排世锦赛奖杯赛前一周失窃 被从装甲车里偷走

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据扬子晚报报道，一周之后，男排世锦赛就将在波兰开赛；一月之后，女排世锦赛也将在意大利开战。然而一个让人哭笑不得的消息却从巴西里约热内卢传来：两座冠军奖杯22日被两个小偷偷走了！排球世锦赛四年一次，是排坛最重要的赛事，奖杯被盗，男女排世锦赛面临没有奖杯的尴尬。

盗贼从装甲车内偷走奖杯 在本月初国际排联大奖赛圣保罗站的比赛结束后，男排和女排世锦赛的奖杯就留在了巴西、供展出使用。 巴西排球协会的人介绍，当时他们是打算将奖杯拿到位于里约热内卢的科帕卡帕纳海滩进行一个推广活动，并与球迷互动，等活动结束后他们原计划将奖杯运走。 巴西排球协会的工作人员表示，当时奖杯是处在荷兰TNT快递公司的看护之下，TNT公司将奖杯从圣保罗市运到里约，抵达里约之后，运送奖杯的装甲车停在了一家商场，没想到，两个小偷乘工作人员不注意，竟然将奖杯偷走了。 原本在巴西的这次奖杯之旅结束后就要被送回瑞典的世界排联总部，以便在本月30日打响的波兰男排世锦赛上颁给冠军，下个月23日在意大利的女排世锦赛也需要这座奖杯的出席。 警方呼吁小偷归还奖杯 奖杯失窃后，巴西排协马上报警，并且告知了国际排联。截至发稿时，国际排联还没有对此进行回应，而里约警方称已经掌握了案件的相关线索。 巴西警方人士和巴西排协表示，这两座奖杯并不值什么钱，他们希望窃贼能够尽快将奖杯还回："这两座奖杯不像男足世界杯的奖杯那么值钱，大力神杯是由纯金打造的，可以卖出很高的价钱。而男女排的这两座奖杯并不值什么钱，没有人会出高价买它们的。" 巴西是一个对排球非常狂热的国家，他们的女子排球队在过去的两届奥运会上都拿到了金牌，在最近的两届世锦赛上也是银牌获得者。而巴西男排则是过去三届世锦赛的冠军，在最近的三届奥运会都打进了决赛，并在2004年雅典奥运会上问鼎冠军。 因此，排球都成了巴西在世界体坛上的另一个象征，因此，巴西排协呼吁作案者能够尽快将奖杯归还，称"这可以体现出巴西人对于排球的热爱"。 "雷米特杯"也是在巴西失踪

巴西小偷偷奖杯似乎有传统，当年著名的足球世界杯奖杯"雷米特杯"也是在巴西失踪的。足球世界杯赛从1930年至今有过两座奖杯，"雷米特杯"和"大力神杯"。从1930年第一届到1970年第9届，使用的奖杯都是雷米特杯。然而，可怜的雷米特杯命运多舛，曾两次失踪，第二次失踪之后，再也没能找回来。 它的第一次失踪是在1966年，当年由于世界杯在英国举办，雷米特杯3月份就由上一届冠军巴西送到英国巡展。3月21日，雷米特杯在伦敦西敏寺展出时离奇失踪，窃贼竟在6名保镖的日夜护卫下得手。好在一周后，一只名叫"皮克勒斯"的狗在伦敦南部的一处灌木丛下找到了奖杯，狗的主人为此得到了53英镑的奖金，皮克勒斯也得到了一块肉骨头的奖励。 1983年，由于三次夺冠，巴西人永久占有雷米特杯，放在巴西足协在里约热内卢的办公室内，一天晚上，两个蒙面劫匪闯进巴西足协，抢走了雷米特杯，并将其锯成四段，化成金块，卖了2.4万美元。